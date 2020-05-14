Suriye sınırında bir ayda 118 mayın imha edildi
Milli Savunma Bakanlığı, Kilis Çobanbey Hudut Karakolu sorumluluk alanında son bir ayda 118 antipersonel mayınının imha edildiğini bildirdi.
14.05.2020 13:57 | Son Güncelleme: 14.05.2020 13:59
Milli Savunma Bakanlığı, Kilis Çobanbey Hudut Karakolu sorumluluk alanında son bir ayda 118 antipersonel mayınının imha edildiğini bildirdi.
Bakanlığın Twitter hesabından yapılan paylaşımda, "Özel Mayın Arama Temizleme Timlerimiz tarafından Kilis Çobanbey Hudut Karakolu sorumluluk bölgesinde son 1 ayda tespit edilen 118 M-14 antipersonel mayını imha edildi." bilgisine yer verildi.
Kaynak: AA