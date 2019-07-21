Suriye sınırına askeri sevkiyat
Suriye sınırındaki birliklere takviye amacıyla gönderilen askeri araçların yer aldığı konvoy Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesine ulaştı.
Suriye sınırındaki birliklere takviye amacıyla gönderilen askeri araçların yer aldığı konvoy Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesine ulaştı.
Şanlıurfa'daki 20. Zırhlı Tugay Komutanlığından çıkış yapan mühimmat, obüs ve tank yüklü tırlardan oluşan 15 araçlık konvoy, ilçeye giriş yaptı.
Akçakale 3. Hudut Alay Komutanlığına bırakılan askeri araçların, sınır hattındaki alanlara konuşlandırılacağı öğrenildi.
Konvoya jandarma ve polis trafik ekipleri eşlik etti.
Kaynak: AA
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