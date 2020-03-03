Suriye ordu güçlerinin El Bara kasabasına yaptığı hava saldırıları
Haberler » Dünya » Suriye ordu güçlerinin El Bara kasabasına yaptığı hava saldırıları - Haberler

Suriye ordu güçlerinin El Bara kasabasına yaptığı hava saldırıları

Suriye İnsan Hakları Gözlemevi (SOHR) Rusya'nın desteği ile rejim güçlerinin Suriye'nin kuzeybatısındaki stratejik Serakib şehrini tamamen kontrol altına aldığını duyurdu.

03.03.2020 19:56 | Son Güncelleme: 03.03.2020 19:56
Suriye ordu güçlerinin El Bara kasabasına yaptığı hava saldırıları

İnsan Hakları Gözlemevi (SOHR) 'nın desteğini alan Şam güçlerinin Suriye'nin kuzeybatısındaki stratejik şehrini tekrar kontrol altına aldığını duyurdu. Ordu güçlerinin El Bara kasabasına yaptığı hava saldırıları ise halk tarafından kameraya kaydedildi.


Suriye devlet ajansı SANA, "ordunun Türkiye destekli isyancılara karşı" yürüttüğü şiddetli çatışmaların ardından tekrar şehre girdiğini belirtti. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

Haberler.com Google NewsTakip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et

Manşet

Haberler