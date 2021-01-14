Suriye'nin kuzeyindeki okullara kütüphaneler kuruluyor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Suriye'nin kuzeyindeki okullara kütüphaneler kuruluyor

14.01.2021 14:59 | Son Güncelleme: 14.01.2021 15:22

Suriye'nin kuzeyinde Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı harekatlarıyla terörden arındırılan bölgelerde belirlenen 805 okul için kütüphane kuruluyor.

Suriye'nin kuzeyinde Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı harekatlarıyla terörden arındırılan bölgelerde belirlenen 805 okul için kütüphane kuruluyor.

Milli Eğitim Bakanlığı Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü, İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ve İyilik Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği öncülüğünde başlatılan projede, Suriye'nin kuzeyindeki okullar kütüphane sahibi oluyor.

Proje kapsamında, Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı bölgelerinde belirlenen toplam 805 okulun 2 ay içerisinde kütüphanelerine kavuşması planlanıyor.

Türkiye sınırında yer alan Azez, Afrin, Cerablus ve Bab ilçelerinde açılacak okul kütüphanelerinde Arapça, Kürtçe ve Türkçe basılmış kitap ve eserler yer alacak.

Bölgenin normalleşme sürecine büyük katkı sağlaması beklenen kütüphaneler, öğrencilerin de eğitimlerine destek olacak.

İlk kütüphane Azez'de açıldı

Kilis'in karşısındaki Azez'de bugün, proje kapsamında açılan ilk kütüphanenin heyecanı yaşandı.

Açılış törenine, Milli Eğitim Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı ve İyilik Yardımlaşma ve Dayanışma Derneğinden yetkililer katıldı.

Suriye'nin kuzeyindeki okullara kütüphaneler kuruluyor
Suriye'nin kuzeyindeki okullara kütüphaneler kuruluyor
Suriye'nin kuzeyindeki okullara kütüphaneler kuruluyor
Suriye'nin kuzeyindeki okullara kütüphaneler kuruluyor

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ömer Koparan

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ziya Selçuk Murat Kurum Devlet Bahçeli Alparslan Türkeş Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Seda Sayan Kanye West Ajda Pekkan Acun Ilıcalı
Spor Mesut Özil Erol Bulut İsmail Kartal Emre Taşdemir Hamza Hamzaoğlu
Tüm Haberler Kar İzmir Kongre Instagram
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Suriye'nin kuzeyindeki okullara kütüphaneler kuruluyor - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 14.1.2021 15:22:50. #1.15#
title