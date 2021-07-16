Suriye'nin Kuzeyindeki Güvenli Bölgede Öğretmen Eğitimi Programı Yapıldı
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Suriye'nin Kuzeyindeki Güvenli Bölgede Öğretmen Eğitimi Programı Yapıldı

Suriye'nin Kuzeyindeki Güvenli Bölgede Öğretmen Eğitimi Programı Yapıldı
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Din Öğretimi Genel Müdürlüğünce, Türkiye'nin terörden arındırdığı Suriye'nin kuzeyindeki Resulayn ve Telabyad bölgelerindeki din kültürü ve ahlak bilgisi öğretmenlerine yönelik düzenlenen "Suriye'nin kuzeyinde güvenli bölgedeki öğretmenlerin eğitimi" konulu program Daire Başkanı Mustafa...

Din Öğretimi Genel Müdürlüğünce, Türkiye'nin terörden arındırdığı Suriye'nin kuzeyindeki Resulayn ve Telabyad bölgelerindeki din kültürü ve ahlak bilgisi öğretmenlerine yönelik düzenlenen "Suriye'nin kuzeyinde güvenli bölgedeki öğretmenlerin eğitimi" konulu program Daire Başkanı Mustafa Yıldız'ın katılımıyla gerçekleştirildi.

Seminere katılan öğretmenlerle istişarelerde bulunan Daire Başkanı Yıldız, Türkiye'deki eğitim sistemi ve imam hatip okullarıyla ilgili bilgi verdikten sonra seminere katılan öğretmenlerin görüş, öneri ve taleplerini aldı.

Yıldız, daha sonra her iki bölgede yeni yapılan imam hatip okullarında incelemelerde bulundu. Programa Şanlıurfa İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Mehmet Arif Kırıkçı ile diğer ilgililer katıldı.

Kaynak: Habermetre

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