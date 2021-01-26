Suriye'nin Al-Hasakah kentinde 5.2 büyüklüğünde deprem! Diyarbakır, Mardin, Siirt ve Batman'da da hissedildi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Suriye'nin Al-Hasakah kentinde 5.2 büyüklüğünde deprem! Diyarbakır, Mardin, Siirt ve Batman'da da hissedildi

26.01.2021 14:38 | Son Güncelleme: 26.01.2021 14:56

AFAD'dan yapılan açıklamaya göre, Suriye'nin Al-Hasakah kentinde 5.2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Kandilli'nin 5.e olarak açıkladığı deprem Diyarbakır, Mardin, Siirt ve Batman çevresinde de hissedildi.

Afet ve Acil Durum Yönetim Başkanlığı (AFAD) Deprem Dairesi Başkanlığı'nın merkez üssünü Suriye'nin Al-Hasakah bölgesinde saptadığı deprem, saat 14.17'de meydana geldi. Sarsıntı, yerin 11.76 kilometre derinliğinde gerçekleşti.

Suriye'nin Al-Hasakah kentinde 5.2 büyüklüğünde deprem! Diyarbakır, Mardin ve Batman'da da hissedildi

KANDİLLİ DEPREMİ 5,3 OLARAK GEÇTİ

Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü de Suriye sınırında meydana gelen depremin büyüklüğünü 5.3 olarak belirtti.

DEPREM 3 İLİMİZDE HİSSEDİLDİ

Öte yandan alınan ilk bilgilere göre deprem Mardin, Diyarbakır, Siirt ve Batman'da da hissedildi. Bu bölgelerimizde şu ana kadar herhangi bir olumsuzluğa rastlanmadı.

Suriye'nin Al-Hasakah kentinde 5.2 büyüklüğünde deprem! Diyarbakır, Mardin, Siirt ve Batman'da da hissedildi
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ali Çelebi Yaşar Güler Abdülhamit Gül Devlet Bahçeli Fahrettin Koca
Magazin Acun Ilıcalı Seren Serengil Oktay Kaynarca Serenay Sarıkaya
Spor Arda Turan Ersun Yanal Cüneyt Çakır Alper Ulusoy İrfan Can Kahveci
Tüm Haberler İtfaiye Hisarcık Mesut Özil Kayserispor
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Suriye'nin Al-Hasakah kentinde 5.2 büyüklüğünde deprem! Diyarbakır, Mardin, Siirt ve Batman'da da hissedildi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 26.1.2021 15:02:25. #1.15#
title