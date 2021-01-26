Suriye'nin Al-Hasakah kentinde 5.2 büyüklüğünde deprem! Diyarbakır, Mardin, Siirt ve Batman'da da hissedildi

AFAD'dan yapılan açıklamaya göre, Suriye'nin Al-Hasakah kentinde 5.2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Kandilli'nin 5.e olarak açıkladığı deprem Diyarbakır, Mardin, Siirt ve Batman çevresinde de hissedildi.

Afet ve Acil Durum Yönetim Başkanlığı (AFAD) Deprem Dairesi Başkanlığı'nın merkez üssünü Suriye'nin Al-Hasakah bölgesinde saptadığı deprem, saat 14.17'de meydana geldi. Sarsıntı, yerin 11.76 kilometre derinliğinde gerçekleşti.

KANDİLLİ DEPREMİ 5,3 OLARAK GEÇTİ

Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü de Suriye sınırında meydana gelen depremin büyüklüğünü 5.3 olarak belirtti.

DEPREM 3 İLİMİZDE HİSSEDİLDİ

Öte yandan alınan ilk bilgilere göre deprem Mardin, Diyarbakır, Siirt ve Batman'da da hissedildi. Bu bölgelerimizde şu ana kadar herhangi bir olumsuzluğa rastlanmadı.