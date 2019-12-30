"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"
-"Moskova'nın Hafter'e yardımı, Ankara'ya baskının farklı bir biçimi olabilir" Moskova Devlet Üniversitesi'nden Pavel Şlıkov Kuzey Gündemi'ne yorumladı.
-"Moskova'nın Hafter'e yardımı, Ankara'ya baskının farklı bir biçimi olabilir" Moskova Devlet Üniversitesi'nden Pavel Şlıkov Kuzey Gündemi'ne yorumladı.
-"Türk askeri birlikleri Libya'ya gözünü dikti" Nezavisimaya Gazeta Türkiye'nin Libya politikasını değerlendirdi.
-"Rusya Türkiye'ye artık anlayışlı davranmıyor" Milliyet'te Melih Aşık Türk-Rus ilişkilerine ilişkin uyarı yaptı.
-Ermenistan'da siyasi gerginlik bitmiyor. Eski Ermeni liderler, Başbakan Paşinyan'a karşı birleşiyorlar