"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"
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"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"

-"Moskova'nın Hafter'e yardımı, Ankara'ya baskının farklı bir biçimi olabilir" Moskova Devlet Üniversitesi'nden Pavel Şlıkov Kuzey Gündemi'ne yorumladı.

30.12.2019 18:46 | Son Güncelleme: 30.12.2019 18:46

-"Moskova'nın Hafter'e yardımı, Ankara'ya baskının farklı bir biçimi olabilir" Moskova Devlet Üniversitesi'nden Pavel Şlıkov Kuzey Gündemi'ne yorumladı. 

-"Türk askeri birlikleri Libya'ya gözünü dikti" Nezavisimaya Gazeta Türkiye'nin Libya politikasını değerlendirdi. 

-"Rusya Türkiye'ye artık anlayışlı davranmıyor" Milliyet'te Melih Aşık Türk-Rus ilişkilerine ilişkin uyarı yaptı. 

-Ermenistan'da siyasi gerginlik bitmiyor. Eski Ermeni liderler, Başbakan Paşinyan'a karşı birleşiyorlar



Haber Videosu

: "Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"
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