Son dakika: Suriye'de savaş bitebilir! Esed rejimi ve muhalifler masaya oturacak
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Son dakika: Suriye'de savaş bitebilir! Esed rejimi ve muhalifler masaya oturacak

Son dakika: Birleşmiş Milletler Suriye Özel Temsilcisi Geir Pedersen, Suriye'de Esed rejimi ile muhaliflerin pandemi süreci müsaade eder etmez Cenevre'de masaya oturmak için anlaştığını açıkladı.

Son dakika: Suriye'de savaş bitebilir! Esed rejimi ve muhalifler masaya oturacak
19.05.2020 12:14 | Son Güncelleme: 19.05.2020 13:02

İç savaşın ve kaosun yaklaşık 10 yıldır bitmek bilmediği Suriye'de barışa doğru bir adım atıldı. Birlemiş Milletler Suriye Özel Temsilcisi Geir Pedersen flaş açıklamalarda bulundu.

"TARAFLAR MÜZAKERE KONUSUNDA ANLAŞTI"

Yıllardır süredir çatışma ve savaşın sona erebileceğinin sinyalini veren Pedersen, "Salgın izin verdiği zaman Suriye yönetimi ve muhalifler Cenevre'de masaya oturarak anayasa için müzakere etme konusunda anlaştı" dedi.

ABD VE RUSYA'DAN YARDIM İSTEDİ

İnternet üzerinden gazetecilerin sorularını yanıtlayan Pedersen, bu toplantının tarihi ile ilgili bir açıklama yapmazken, bu toplantının video konferans yöntemiyle yapılamayacağını da vurguladı. Pedersen, "Yaşanan sakinlik taraflar arasındaki çok derin güvensizlik duygusunun iyileşmesi için bir fırsat olabilir" dedi.

Pedersen ayrıca ABD ve Rusya'nın da barış için duruma müdahale etmesini ve yardımda bulunmasını istedi.

Dünya Manşet

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