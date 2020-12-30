Suriye'de yolcu otobüsüne saldırı: 25 ölü, 13 yaralı

Suriye'nin doğusunda bir yolcu otobüsüne düzenlenen saldırıda 25 kişi yaşamını yitirdi, 13 kişi ise yaralandı.

Suriye'nin Deyr ez Zor ilinde M20 otoyolunda bir otobüse saldırı gerçekleştirildiği bildirildi. Yerel kaynaklar, saldırı sonucu 25 kişinin öldüğünü, 13 kişinin de yaralandığını duyurdu.

SALDIRIYI ÜSTLENEN OLMADI

Esed rejiminin haber ajansı SANA'nın haberine göre, saldırının yerel saatle 16.00'de Deir ez-Zor-Palmyra arasındaki bölgede meydana geldiği belirtildi. Nedeni henüz bilinmeyen olayı üstlenen olmadı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Emel Gözellik