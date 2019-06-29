Suriye'de yaralanan askere moral ziyareti

Akçakoca Kaymakamı Yasin Öztürk ve Belediye Başkanı Okan Yanmaz, Suriye'de Zeytin Dalı Harekat bölgesinde terör örgütü PKK/YPG unsurları ile çıkan çatışmada yaralanan uzman çavuş Sertaç Baran Top'u evinde ziyaret etti.

Kaymakam Öztürk, Baran Top'a geçmiş olsun dileklerini ileterek, bir süre sohbet etti.

Ziyarette zaman zaman duygulanan Top, bir an önce sağlığına kavuşmak ve tekrar cepheye gitmek istediğini söyledi.

Aile fertleriyle yapılan sohbetlerin, ardından ziyaret sona erdi.

Kaynak: AA