Suriye'de taşınmazı kalan Türklerin mağduriyetinin çözümünde önemli aşama
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Suriye'de taşınmazı kalan Türklerin mağduriyetinin çözümünde önemli aşama

12.10.2020 10:09 | Son Güncelleme: 12.10.2020 10:14
Suriye'de taşınmazı kalan Türklerin mağduriyetinin çözümünde önemli aşama

TÜRK vatandaşlarının Suriye'de el konulan taşınmazlarına karşılık, Türkiye'deki Suriyelilerin kamulaştırılan gayrimenkul ve arazileri Türk vatandaşlarına dağıtılmış ve ikinci bir genelgeyle de geri alınmıştı.

TÜRK vatandaşlarının Suriye'de el konulan taşınmazlarına karşılık, Türkiye'deki Suriyelilerin kamulaştırılan gayrimenkul ve arazileri Türk vatandaşlarına dağıtılmış ve  ikinci bir genelgeyle de geri alınmıştı.  Yaklaşık 6 bin ailenin  kendilerine verilen gayrimenkul ve arazileri geri alabilmek için verdiği mücadelede önemli bir aşamaya gelindiği öğrenildi.  DHA Muhabirinin  Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'ndan edindiği bilgilere göre, yaklaşık 6 bin aileyi etkileyecek çözüme yönelik genelge hazırlığı için Dışişleri Bakanlığı'ndan görüş istendi. 

Türk vatandaşlarına, Suriye'de el konulan taşınmazlarına karşılık, 1967 yılında çıkartılan bir genelgeyle, Türkiye'deki Suriyelilerin kamulaştırılan gayrimenkul ve arazileri dağıtıldı. Ancak 1978 yılında çıkartılan ikinci bir genelgeyle dağıtılan bu gayrimenkuller ve araziler geri alındı. Bu tarihten sonra yaklaşık 6 bin aile, Suriye'de el konulan taşınmazlarına karşılık, Türkiye'de yasal olarak, genelgeyle kendilerine verilen gayrimenkul ve arazileri geri alabilmek için mücadele ediyor. 

KAPALIÇARŞI'DA 200'E YAKIN DÜKKAN

Suriye'de Emlakı Kalanlar Derneği Genel Başkanı Celal Erbayır, çalışmanın Cumhurbaşkanlığının talimatıyla  Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından bir yılı aşkın süredir devam ettiğini, ilk aşamada 1200 ailenin hak kaybının giderilmesi için, mülklere karşılık, hazine arazilerinin 10 yıllığına kiralanması formülü üzerinde çalışıldığını söyledi.

Kapalıçarşı'da 200'e yakın dükkan, hanlar ve çeşitli bölgelerdeki araziler ile verimli tarlalarla bugünkü değerinin 150 milyar doları aştığı iddia edilen gayrimenkullerin mağdur Türk vatandaşlarına dağıtılacağı sözü verildiğini söyleyen Celal Erbayır, "1967 yılında çıkartılan genelgelerle sözü edilen varlıklar kısmen mağdurlara dağıtıldı. Ancak 1978 yılında çıkartılan 91 sayılı genelgeyle bunlar geri alındı. Bu tahsisler ağırlıklı Hatay, Gaziantep, Şanlıurfa, Kilis, Mardin gibi illerdeki tarım arazileri ve İstanbul gibi şehirlerdeki dükkanlar, daireler, iş hanları ve diğer tür emlakı kapsıyordu. O tarihten sonra yaklaşık 6 bin aileyi ilgilendiren bir hak mağduriyeti yaşandı" dedi.

10 YILLIĞINA ARAZİ KİRALAMA FORMÜLÜ

Cumhurbaşkanlığı'nın devreye girmesiyle çözüme çok yaklaştıklarını belirten Erbayır, "Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nda toplanan bir komisyon ile ortak çalışmalar yürüttük. İlk aşamada 1200 aileye hazine arazilerinin 10 yıllığına kiralanması formülü üzerinde duruluyor. Bunca yıl bu araziler kimlerin eline geçti, nasıl kullanıldı bilmiyoruz. Ancak AK Parti hükümetleri döneminde ve Sayın Cumhurbaşkanı'nın desteğiyle çözüme çok yakın olduğumuzu sevinerek söylemeliyim" diye konuştu.


- İstanbul

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Hilal Öztürk

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