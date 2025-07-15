Suriye'de neler oluyor? Sokağa çıkma yasağı ilan edildi

Suriye'de neler oluyor? Son dakika haberleri yakından takip ediliyor. Suriye'nin resmi haber ajansı SANA, Savunma Bakanlığı Medya ve İletişim Dairesi'ne dayandırdığı haberinde, "Ordu birlikleri Süveyda kentine girmeye başladı." ifadelerine yer verdi. Detaylar...

SURİYE'DE SON DURUM

Suriye'nin güneyindeki Süveyda ilinde, üç gün süren çatışmaların ardından Savunma Bakanlığına bağlı birliklerin durumu kontrol altına almak amacıyla kente girmeye başladı. En az 100 kişinin öldüğü olaylar sonrası sokağa çıkma yasağı ilan edildi.

Süveyda'da üç gündür süren silahlı çatışmaların ardından Dürzi toplumunun ruhani liderliği, Suriye İçişleri ve Savunma Bakanlıklarına bağlı güçlerin kent merkezine dönüşünü memnuniyetle karşıladıklarını açıkladı. Ruhani liderlik, tüm silahlı gruplara devlete bağlı kurumlarla iş birliği yapmaları ve silahlarını teslim etmeleri çağrısında bulundu.

Dürzi Ruhani Liderliği tarafından yayımlanan açıklamada, "Parçalanmanın, kan dökülmesinin ve düzensizliğin önüne geçmek için devletin güvenlik ve askeri kurumlarının kente dönmesini olumlu karşılıyoruz" denildi. Açıklamada, Süveyda'daki tüm silahlı grupların, devlet güçlerinin ilerleyişine karşı çıkmamaları ve silahlarını İçişleri Bakanlığına teslim etmeleri gerektiği vurgulandı.

Ruhani liderlik ayrıca, yaşanan olayların çözümü için Suriye hükümetiyle diyalogun başlatılması ve devlet kurumlarının halkla iş birliği içinde yeniden işler hale getirilmesi gerektiğine işaret etti.

Suriye İçişleri Bakanlığı Sözcüsü Nureddin el-Baba da devlet televizyonuna yaptığı açıklamada, "Halkın yardım çağrılarına karşılık veriyoruz ve vilayetteki etkin taraflarla koordinasyon halindeyiz" dedi. El-Baba, İçişleri ve Savunma Bakanlıkları tarafından hazırlanan güvenlik planının amacının, "devlet otoritesini yeniden tesis etmek ve yasa dışı silahlı grupları silahsızlandırmak" olduğunu söyledi.

İç Güvenlik Komutanı Ahmed el-Dalati ise Süveyda şehir merkezinde sabah saat 08.00'den itibaren süresiz sokağa çıkma yasağı ilan edildiğini açıkladı. Dalati, "Sivil halkın güvenliği için herkesin evlerinde kalması gerekiyor" dedi.