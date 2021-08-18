Suriye'de görev yapacak PÖH'ler dualarla uğurlandı
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Suriye'de görev yapacak PÖH'ler dualarla uğurlandı

Suriye'de görev yapacak PÖH'ler dualarla uğurlandı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Gümüşhane'den geçici görevle Suriye'nin kuzeyindeki Barış Pınarı Harekatı bölgesinde görev yapacak olan Polis Özel Harekat (PÖH) timleri dualarla uğurlandı.

Gümüşhane'den geçici görevle Suriye'nin kuzeyindeki Barış Pınarı Harekatı bölgesinde görev yapacak olan Polis Özel Harekat (PÖH) timleri dualarla uğurlandı.

İl Emniyet Müdürlüğü, Özel Harekat Şube Müdürlüğünde düzenlenen törenle uğurlanan PÖH'ler için kurban kesildi, dualar edildi. Görevli personellerin ailelerinin de katıldığı törende bazı vatandaşların gözyaşlarına hakim olamadığı gözlenirken edilen duaya hep birlikte amin denildi. Törene Belediye Başkanı Ercan Çimen ve İl Jandarma Komutanı Albay İsmail Gökcek'le katılan Gümüşhane Valisi Kamuran Taşbilek, tüm görevlilerin selametle gidip gelmelerini dileyerek "Polis Özel Harekat (PÖH) mensubu kardeşlerimizi vatanımızın savunması için İçişleri Bakanlığımızın onayıyla Barış Pınarı Harekatı bölgesine uğurladık. Kardeşlerimiz 60 kişi olarak göreve çıktılar. Allah yollarını açık eylesin. Vatanımızın, milletimizin bütünlüğü için, devletimizin bekası için mücadele edecek kardeşlerimize kolaylıklar diliyor, selametle gidip selametle gelmelerini temenni ediyoruz" dedi.

Kurban kesilmesi ve dua edilmesinin ardından aileleriyle vedalaşarak otobüslere binen PÖH'ler, Vali Taşbilek ve protokol üyeleri tarafından sirenler eşliğinde uğurlandı. - GÜMÜŞHANE

Suriye'de görev yapacak PÖH'ler dualarla uğurlandı
Suriye'de görev yapacak PÖH'ler dualarla uğurlandı
Suriye'de görev yapacak PÖH'ler dualarla uğurlandı
Suriye'de görev yapacak PÖH'ler dualarla uğurlandı
Suriye'de görev yapacak PÖH'ler dualarla uğurlandı
Suriye'de görev yapacak PÖH'ler dualarla uğurlandı
Suriye'de görev yapacak PÖH'ler dualarla uğurlandı
Suriye'de görev yapacak PÖH'ler dualarla uğurlandı
Suriye'de görev yapacak PÖH'ler dualarla uğurlandı
Suriye'de görev yapacak PÖH'ler dualarla uğurlandı
Suriye'de görev yapacak PÖH'ler dualarla uğurlandı
Suriye'de görev yapacak PÖH'ler dualarla uğurlandı
Suriye'de görev yapacak PÖH'ler dualarla uğurlandı
Suriye'de görev yapacak PÖH'ler dualarla uğurlandı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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