Suriye'de bomba yüklü motosiklet patladı: 3 ölü
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Suriye'de bomba yüklü motosiklet patladı: 3 ölü

20.02.2021 20:17 | Son Güncelleme: 20.02.2021 20:46
Suriye'de bomba yüklü motosiklet patladı: 3 ölü

Suriye'nin Deyr Ez Zur şehrinde bir pazar yerinde bomba yüklü motosikletin patlaması sonucu 1'i çocuk 3 kişi hayatını kaybederken, çok sayıda kişi de yaralandı.

Suriye'nin Deyr Ez Zur doğu kırsalındaki Basira kasabasında bir pazar yerinde bomba yüklü motosiklet patladı. Patlama sonucu 3 kişinin hayatını kaybettiği, çok sayıda kişinin de yaralandığı bildirildi.

BAZI YARALILARIN DURUMU CİDDİ

Hayatını kaybedenler arasında bir çocuğun bulunduğu ve yaralıların bazılarının durumunun ciddi olduğu aktarıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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