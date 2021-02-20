Suriye'de bomba yüklü motosiklet patladı: 3 ölü
20.02.2021 20:17 | Son Güncelleme: 20.02.2021 20:46
Suriye'nin Deyr Ez Zur şehrinde bir pazar yerinde bomba yüklü motosikletin patlaması sonucu 1'i çocuk 3 kişi hayatını kaybederken, çok sayıda kişi de yaralandı.
Suriye'nin Deyr Ez Zur doğu kırsalındaki Basira kasabasında bir pazar yerinde bomba yüklü motosiklet patladı. Patlama sonucu 3 kişinin hayatını kaybettiği, çok sayıda kişinin de yaralandığı bildirildi.
BAZI YARALILARIN DURUMU CİDDİ
Hayatını kaybedenler arasında bir çocuğun bulunduğu ve yaralıların bazılarının durumunun ciddi olduğu aktarıldı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı