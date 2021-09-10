Suriye'de 5 grup birleşti, 20 bin asker artık TSK ile omuz omuza görev yapacak
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Suriye'de 5 grup birleşti, 20 bin asker artık TSK ile omuz omuza görev yapacak

Anadolu Ajansı - Haberler | Güncel

Suriye Milli Ordusu çatısı altında faaliyet gösteren 5 askeri grup; Hamza Tümeni, Mutasım Tümeni, Sultan Süleyman Şah Tümeni, 20. Tümen ve Kuzey Şahinleri Tugayı, Suriye Kurtuluş Cephesi adıyla birleşti. Bünyesinde yaklaşık 20 bin askerin yer alacağı grup yeni adıyla Türk Silahlı Kuvvetleri'yle omuz omuza görevini sürdürecek.

Suriye'nin kuzeyindeki Bab ilçe merkezinde düzenlenen törende, SMO çatısı altındaki Hamza Tümeni, Mutasım Tümeni, Sultan Süleyman Şah Tümeni, 20. Tümen ve Kuzey Şahinleri Tugayı'nın Suriye Kurtuluş Cephesi adı altında birleştiği açıklandı.

Suriye'de 5 grup birleşti, 20 bin asker artık TSK ile omuz omuza görev yapacak

20 BİN ASKER YER ALACAK

Birleşen askeri gruplar, terörden temizlenen Fırat Kakanı, Zeytin Dalı ve Barış Pınarı bölgelerinde yeni adıyla Türk Silahlı Kuvvetleri'yle omuz omuza görevini sürdürecek. Suriye Kurtuluş Cephesi çatısı altında yaklaşık 20 bin SMO askeri yer alacak.

Törene, Suriye Geçici Hükümeti Savunma Bakan Yardımcısı Tümgeneral Hasan Hammede, kolordu komutanları ve bölgenin ileri gelenleri katıldı. Tümgeneral Hammede, törende yaptığı konuşmada, SMO çatısı altındaki askeri grupların bu tür bileşmelere yönelmesini desteklediklerini dile getirdi.

Suriye'de 5 grup birleşti, 20 bin asker artık TSK ile omuz omuza görev yapacak

"ÜZERİMİZE DÜŞEN GÖREVLERİ YERİNE GETİRECEĞIZ"

Suriye Kurtuluş Cephesi'ne genel komutan seçilen Mutasım Abbas, yaptığı açıklamada, "Kurtarılmış bölgelerde yer alan SMO çatısı altında varlığını sürdüren Hamza Tümeni, Mutasım Tümeni, Sultan Süleyman Şah Tümeni, 20.Tümen ve Kuzey Şahinleri Tugayı olarak tek bir yapı oluşturduk" dedi.

Abbas, ülkenin kuzeyinde terörden temizlenen bölgelerde terör örgütlerine, hücre evlerine yönelik operasyonları sürdüreceklerini ifade ederek "SMO çatısı altında üzerimize düşen görevleri yerine getireceğiz. Birleşmenin hayırlı olmasını temenni ediyorum" diye konuştu.

Suriye'de 5 grup birleşti, 20 bin asker artık TSK ile omuz omuza görev yapacak

Kaynak: Anadolu Ajansı

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