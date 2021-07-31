Süreyya Yalçın 4 milyon TL'lik sürat motoruyla koyları gezdi
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Süreyya Yalçın 4 milyon TL'lik sürat motoruyla koyları gezdi

Süreyya Yalçın 4 milyon TL'lik sürat motoruyla koyları gezdi
Hürriyet - Haberler | Magazin

4 milyon TL değerindeki yeni sürat motoruyla gezintiye çıkan Yalçın, hijyen kurallarını da ihmal etmedi.

4 milyon TL değerindeki yeni sürat motoruyla gezintiye çıkan Yalçın, hijyen kurallarını da ihmal etmedi.

Süreyya Yalçın, kısa bir turdan sonra sürat motoruyla gezintiye başladığı yere yanaştı. Korumalarıyla dikkat çeken çift daha sonra evlerinin yolunu tuttu.

Yalçın, teknede verdiği pozda arkasına yangını aldığı için sosyal medyada tepki çekti.

Kaynak: Hürriyet

Bodrum'da yanan ormanın dumanına aldırış etmeden pozlar veren Süreyya Yalçın, tepki çeken paylaşımı sildi
Bodrum'da yanan ormanın dumanına aldırış etmeden pozlar veren Süreyya Yalçın, tepki çeken paylaşımı sildi
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