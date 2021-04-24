Sürat kargo pazar günleri açık mı? Kargolar hafta sonu açık mı?

Koronavirüs ile mücadele kapsamında hafta sonları Yurtiçi kargo ne zaman açılıyor? Sürat kargo pazar günleri açık mı? Kargolar hafta sonu açık mı? Kargo saatleri haberimizde.

Hafta sonu 56 saatlik sokağa çıkma yasağında kargolar açık mı? sorusu kargo bekleyen insanlar tarafından araştırılıyor. İçişleri Bakanlığı tarafından hafta sonu yasağından muaf olan kişiler ve iş grupları yayınlanmıştı. Peki, kargolar yasaktan muaf mı? Bugün kargolar açık mı?

KARGOLAR HAFTA SONU AÇIK MI?

Sokağa çıkma yasağından muaf olan iş grupları arasında kargolarda yer alıyor. Dolayısıyla bugün kargo şirketleri Cumartesi günlerinde de hizmet veriyor. Bazı e-ticaret şirketleri de Pazar günü teslim yapabiliyor.

KARGO ÇALIŞMA SAATLERİ 2021

PTT KARGO KAÇA KADAR AÇIK?

PTT şubeleri sabah 8.30'dan 12.30'a kadar açıktır. 1 saatlik öğle arasının ardından saat 13.30'dan 17.30'a kadar çalışıp, kapanmaktadır. Merkez PTT şubeleri dışında Cumartesi günü tüm PTT'ler kapalıdır. Cumartesi günü Sadece belirli bölgelerdeki PTT şubeleri 13.30 kadar hizmet vermektedir.

SÜRAT KARGO ÇALIŞMA SAATLERİ

Doğu illerinde çalışma saatleri hafta içi: 08:30 – 18:00Batı illerinde çalışma saatleri hafta içi: 09:00 – 18:30Sürat Kargo pazar günleri Türkiye genelinde kapalıdır. Cumartesi günleri ise yine bölgeye göre çalışma saatleri değişiklik göstermektedir.

Doğu illerinde cumartesi çalışma saatleri: 08:30 – 14:00

Batı illerinde cumartesi çalışma saatleri: 09:00 – 14:30

UPS KARGO ÇALIŞMA SAATLERİ

UPS Kargo hafta içi her gün 09.00 -18.00 arası hizmet vermektedir. Cumartesi günleri 09.00'dan 15.00'e kadar hizmet vermeye devam eden kargo, Pazar günleri hizmet vermemektedir.

ARAS KARGO KAÇTA AÇILIYOR?

Aras Kargo çalışma saatleri hafta içi her gün sabah 08.30'da başlar ve Kapanış saati olan 18.00'a kadar hizmet vermeye devam eder. Hafta sonu cumartesi günleri 08.30'dan 13.00'a kadar hizmet vermeye devam eden kargo, Pazar günleri hizmet vermemektedir.

MNG KARGO KAÇA KADAR AÇIK?

MNG kargo şubeleri hafta içi 08.30 ile 18.00 arası mesai yapılmaktadır. Cumartesi günler saat sabah 08.30 ile 14.00 arasında Pazar ise tüm şubeler kapalıdır.

YURTİÇİ KARGO ÇALIŞMA SAATLERİ

Yurtiçi Kargo çalışma saatleri hafta içi 09.00 - 18.00 arası hizmet veriyor. Yurtiçi Kargo şirketi, hafta sonu cumartesi günleri 09.00 - 16.00 arası hizmet verirken, Pazar günleri hizmet vermemektedir.