Sürat Kargo kimin, sahibi kim? Sürat Kargo ortakları kimler, kaç çalışanı var? Sürat Kargo kaç şubesi bulunuyor?

Sürat Kargo kimin, kime ait merak edildi. Sürat Kargo çalışanları kimler? Sürat Kargo ortakları kimdir? Sürat Kargo'da kaç çalışan var? Sürat Kargo mağazaları nerelerde bulunuyor? Hangi ilde kaç tane Sürat Kargo var? İstanbul'da kaç Sürat Kargo var? Sürat Kargo ortakları kimlerdir? Sürat Kargo'nun kurucusu kimdir? Sürat Kargo şirketi kurucuları kimler?

Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu, kayyım olarak bünyesinde bulunan ve Türkiye'de 700'den fazla şubesi bulunan Sürat Kargo ve Sürat Lojistik'i satışa çıkardı. Bunun ardından Sürat Kargo kimin, kime ait, sahibi kimdir merak edildi. Detaylar haberimizde...

SÜRAT KARGO KİMİN? SAHİBİ KİMDİR?

Sürat Kargo 2003 yılında kurulmuştur. Sürat Kargo'nun sahibi TMSF (Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu) 'dir. Genel merkezi İstanbul'da bulunmaktadır.

Sürat Kargo ne zaman kuruldu : 2003

Sürat Kargo sahibi : TMSF (Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu)

Sürat Kargo merkezi nerede : İstanbul

Sürat Kargo çalışan sayısı : 6000+

Sürat Kargo şube sayısı : 700+

SÜRAT KARGO HAKKINDA BİLGİLER

2003 yılının Temmuz ayında kurulan Sürat Kargo, 2015 yılı itibarıyla TMSF çatısı altına girmiştir. Geçmişte Sürat Kargo Kaynak Holding'e ait olsa da Gülen Hareketi bünyesinde olan Kaynak Holding kayyum altına alınmıştır ve TMSF'ye devredilmiştir. içerisinde yönetim ve işleyişinde gerçekleştirdiği değişimler ile daha müşteri odaklı ve yenilikçi bir yaklaşım sergilemeye başlayan Sürat Kargo, bugün sektörün en önemli oyuncuları arasında yerini almıştır.

Sürat Kargo, 700'den fazla şubesi, 19 bölge müdürlüğü, 24 aktarma merkezi, 2000'den fazla mobil dağıtım alanı, binlerce araçtan oluşan filosu ve 6000'den fazla çalışanı ile kargolarınızı Türkiye'nin dört bir köşesine güvenle taşımaktadır. Ayrıca gerçekleştirdiği iş birliktelikleri ile müşterilerinin kargolarını dünyanın 220'den fazla ülke ve bölgesine taşımaya devam eden Sürat Kargo her geçen gün büyümesine devam etmektedir.

SÜRAT KARGO SPONSORLUKLARI

Sürat Kargo, geçmişte Trabzonspor gibi köklü futbol kulüplerine sponsor olmuştur.

ALDIĞI ÖDÜLLER

The ONE Awards Bütünleşik Pazarlama Ödülleri

A.L.F.A Müşteri Deneyimini En İyi Yöneten Marka

VERDİĞİ HİZMETLER

Sürat Tahsilatlı

Sürat Bilgilendirme

Sürat Ambalaj

Sürat Gönder- Al

Sürat Global

SÜRAT KARGO SATILIYOR MU?

Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu, kayyım olarak bünyesinde bulunan ve Türkiye'de 700'den fazla şubesi bulunan Sürat Kargo ve Sürat Lojistik'i satışa çıkardı. 32.5 milyon muhammen bedel üzerinden ihale edilecek Sürat Kargo ve Sürat Lojistik Ticari ve İktisadi Bütünlüğü için 27 Temmuz'a kadar teklif verilebilecek. İhale, 28 Temmuz'da İstanbul'da yapılacak.

Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF), kayyım olarak bünyesinde bulunan Sürat Kargo ve Sürat Lojistik Ticari ve İktisadi Bütünlüğü ile Nurkay Makina Ticari ve İktisadi Bütünlüğü'nü satışa çıkardı.

Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanan ilana göre, 32.5 milyon muhammen bedel üzerinden ihale edilecek Sürat Kargo ve Sürat Lojistik Ticari ve İktisadi Bütünlüğü için 27 Temmuz'a kadar teklif verilebilecek. İhale, 28 Temmuz'da İstanbul'da yapılacak.