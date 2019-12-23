Sur Belediyesi eski Başkanı HDP'li Filiz Buluttekin tutuklandı / Fotoğraf
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Sur Belediyesi eski Başkanı HDP'li Filiz Buluttekin tutuklandı / Fotoğraf

DIYARBAKIR'DA TEROR SORUSTURMASI KAPSAMINDA IKI BELEDIYE MECLIS UYESIYLE BIRLIKTE GOZALTINA ALINAN SUR BELEDIYE BASKANI FILIZ BULUTTEKIN'IN (FOTOGRAFTA), TRABZON'UN MACKA ILCESINDE 15 YASINDAKI EREN BULBUL'U SEHIT EDEN TERORISTLERDEN KIRMIZI KATEGORIDE YER ALAN PKK'NIN SOZDE KARADENIZ...

23.12.2019 15:07 | Son Güncelleme: 23.12.2019 15:07
Sur Belediyesi eski Başkanı HDP'li Filiz Buluttekin tutuklandı / Fotoğraf

DIYARBAKIR'DA TEROR SORUSTURMASI KAPSAMINDA IKI BELEDIYE MECLIS UYESIYLE BIRLIKTE GOZALTINA ALINAN SUR BELEDIYE BASKANI FILIZ BULUTTEKIN'IN (FOTOGRAFTA), TRABZON'UN MACKA ILCESINDE 15 YASINDAKI EREN BULBUL'U SEHIT EDEN TERORISTLERDEN KIRMIZI KATEGORIDE YER ALAN 'NIN SOZDE KARADENIZ BOLGE SORUMLUSU 'ZEYNEL' KOD ADLI MEHMET YAKISIR'IN CENAZESINE KATILDIGI TESPIT EDILDI. FOTO: DIYARBAKIR, (DHA


Kaynak: DHA
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