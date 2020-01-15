: Süpriz nasıl yazılır? TDK'ya göre sürpriz mi, sürpriz mi?

15.01.2020 14:51 | Son Güncelleme: 15.01.2020 14:53

Sürpriz kelimesini gün içerisinde birçok kez kullanırız. Bu kelime TDK'ya göre nasıl yazılır bazen karıştırabiliyoruz. Süpriz nasıl yazılır? Sürpriz mi, süpriz mi? TDK'ya göre aşçı kelimesinin doğru yazılışı haberimizde.

SÜRPİZ NASIL YAZILIR? SÜRPRİZ Mİ, SÜPRİZ Mİ?

Süpriz nasıl yazılır sorusunun TDK'ya göre cevabı: " sürpriz" şeklindedir.

Sürpriz: Yanlış

Sürpriz: Doğru

SÜRPRİZ İLE ÖRNEK CÜMLELER

"Kocam bugün gazeteci arkadaşlarına bir sürpriz parti vermek istiyor." - Burhan Felek

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