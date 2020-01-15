Süpriz nasıl yazılır? TDK'ya göre sürpriz mi, sürpriz mi?
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Süpriz nasıl yazılır? TDK'ya göre sürpriz mi, sürpriz mi?

Günlük hayatımızda kullandığımız birçok kelimenin nasıl yazıldığını karıştırabiliyoruz. Bu kelimelerden bir tanesi "süpriz". Peki, sürpriz nasıl yazılır? TDK'ya göre sürpriz mi, sürpriz yazılır?

15.01.2020 14:51 | Son Güncelleme: 15.01.2020 14:53
Süpriz nasıl yazılır? TDK'ya göre sürpriz mi, sürpriz mi?

Sürpriz kelimesini gün içerisinde birçok kez kullanırız. Bu kelime TDK'ya göre nasıl yazılır bazen karıştırabiliyoruz. Süpriz nasıl yazılır? Sürpriz mi, süpriz mi? TDK'ya göre aşçı kelimesinin doğru yazılışı haberimizde.

SÜRPİZ NASIL YAZILIR? SÜRPRİZ Mİ, SÜPRİZ Mİ?

Süpriz nasıl yazılır sorusunun TDK'ya göre cevabı: " sürpriz" şeklindedir.

Sürpriz: Yanlış

Sürpriz: Doğru

SÜRPRİZ İLE ÖRNEK CÜMLELER

"Kocam bugün gazeteci arkadaşlarına bir sürpriz parti vermek istiyor." - Burhan Felek


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: Süpriz nasıl yazılır? TDK'ya göre sürpriz mi, sürpriz mi?
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