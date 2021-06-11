Şüpheliler 15 kilometrelik kovalamacayla yakalandı; mahalleli polisi alkışladı
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Şüpheliler 15 kilometrelik kovalamacayla yakalandı; mahalleli polisi alkışladı

Şüpheliler 15 kilometrelik kovalamacayla yakalandı; mahalleli polisi alkışladı
Demirören Haber Ajansı / İsmail Hakkı Seymen - Haberler | Güncel

BURSA'da polisin 'dur' ihtarına uymayan otomobil sürücüsü Şaban Ü.(34) ve arkadaşı B.D. 15 kilometrelik kovalamacanın ardından yakalandı.

BURSA'da polisin 'dur' ihtarına uymayan otomobil sürücüsü Şaban Ü.(34) ve arkadaşı B.D. 15 kilometrelik kovalamacanın ardından yakalandı. Otomobilde yapılan aramada bir miktar uyuşturucu madde ele geçirilirken cezaevinden izinli çıktığı tespit edilen Şaban Ü. ile yanında bulunan arkadaşı gözaltına alındı. Mahalleli, şüphelileleri gözaltına alan polisleri alkışladı. Polis ekipleri de vatandaşa sirenle karşılık verdi.

Olay, dün saat 19.30 sıralarında merkez Osmangazi İlçesi Küçükbalıklı Mahallesi'nde meydana geldi. Bölgede denetim yapan motorize yunus timleri, mahallede sık sık tur attığı tespit edilen Şaban Ü. yönetimindeki 16 BD 660 plakalı otomobili şüphe üzerine durdurmak istedi. 'Dur' ihtarına uymayan sürücü, otomobildeki arkadaşı ile birlikte kaçmaya başladı. Otomobili durdurmak için kovalamaya başlayan ekipler, bölgeye takviye istedi. Kaçmaya devam eden sürücü, 11 Eylül Bulvarı'nda araç trafiği nedeniyle ara sokaklarda izini kaybettirmeye çalıştı. Desteğe gelen polis ekipleri, bölgeyi ablukaya alarak giriş çıkışları kapattı. Namık Kemal Mahallesi'nde ara sokaklarda bir süre daha kaçışını sürdüren sürücü, motorize yunus timleri tarafından kapatılan Eğri Sokak'ta sıkıştırıldı. Bu sefer de, otomobilden inerek yaya olarak kaçmaya çalışan Şaban Ü. ile B.D. yakalandı.

POLİSTEN ALKIŞA SİRENOtomobilde yapılan aramada bir miktar uyuşturucu madde ele geçirilirken, yapılan kontrollerde Şaban Ü.'nün cezaevinden izinli çıktığı tespit edildi. Şüphelilerin gözaltına alındığı sırada mahalleli ekipleri alkışlayarak tezahüratta bulundu. Vatandaşın alkışlarına motorize yunus timleri de siren çalarak karşılık verdi.1653 TL CEZA

Gözaltına alınan Şaban Ü.'ye makas atmaktan bin 339 lira, 'dur' ihtarına uymamak suçundan 314 lira olmak üzere toplam bin 653 TL ceza kesildi. Şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.


Şüpheliler 15 kilometrelik kovalamacayla yakalandı; mahalleli polisi alkışladı
Şüpheliler 15 kilometrelik kovalamacayla yakalandı; mahalleli polisi alkışladı
Şüpheliler 15 kilometrelik kovalamacayla yakalandı; mahalleli polisi alkışladı
Şüpheliler 15 kilometrelik kovalamacayla yakalandı; mahalleli polisi alkışladı
Şüpheliler 15 kilometrelik kovalamacayla yakalandı; mahalleli polisi alkışladı
Şüpheliler 15 kilometrelik kovalamacayla yakalandı; mahalleli polisi alkışladı
Şüpheliler 15 kilometrelik kovalamacayla yakalandı; mahalleli polisi alkışladı
Şüpheliler 15 kilometrelik kovalamacayla yakalandı; mahalleli polisi alkışladı
Şüpheliler 15 kilometrelik kovalamacayla yakalandı; mahalleli polisi alkışladı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / İsmail Hakkı Seymen

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