ÇORUM ŞÜPHE ÜZERİNE DURDURULDU, TAKTIĞI MASKENİN İÇİNDEN 'ESRAR' ÇIKTI
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi
Advertisement

ÇORUM ŞÜPHE ÜZERİNE DURDURULDU, TAKTIĞI MASKENİN İÇİNDEN 'ESRAR' ÇIKTI

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

ÇORUM'da, sokağa çıkma kısıtlamasında polis ekiplerince şüphe üzerine durdurulan H.K.'nın (38) taktığı maske içerisinde esrar ele geçirildi.

ÇORUM'da, sokağa çıkma kısıtlamasında polis ekiplerince şüphe üzerine durdurulan H.K.'nın (38) taktığı maske içerisinde esrar ele geçirildi. Gözaltına alınan H.K.'ya kısıtlamayı ihlalden para cezası kesildi.

Kentte, polis ekipleri kapanma tedbirleri kapsamında denetim ve kontrollerini sürdürdü. Denetimler sırasında ekipler, kısıtlamaya rağmen sokağa çıkan H.K.'nın davranışlarından şüphelendi. Ekipler, üst aramasında herhangi bir suç unsuruna rastlanılmayan şüphelinin, yüzüne taktığı maskede şişkinlik olduğunu fark etti. İnceleme sonucu şüphelinin maskesi içerisinde bir miktar esrar ele geçirildi. Gözaltına alınarak emniyete götürülen H.K. ifadesinin ardından serbest bırakılırken, sokağa çıkma kısıtlaması uymadığı için ise para cezası kesildi.

ÇORUM ŞÜPHE ÜZERİNE DURDURULDU, TAKTIĞI MASKENİN İÇİNDEN 'ESRAR' ÇIKTI
ÇORUM ŞÜPHE ÜZERİNE DURDURULDU, TAKTIĞI MASKENİN İÇİNDEN 'ESRAR' ÇIKTI
ÇORUM ŞÜPHE ÜZERİNE DURDURULDU, TAKTIĞI MASKENİN İÇİNDEN 'ESRAR' ÇIKTI
ÇORUM ŞÜPHE ÜZERİNE DURDURULDU, TAKTIĞI MASKENİN İÇİNDEN 'ESRAR' ÇIKTI
ÇORUM ŞÜPHE ÜZERİNE DURDURULDU, TAKTIĞI MASKENİN İÇİNDEN 'ESRAR' ÇIKTI
ÇORUM ŞÜPHE ÜZERİNE DURDURULDU, TAKTIĞI MASKENİN İÇİNDEN 'ESRAR' ÇIKTI

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Ömer Çelik Mustafa Şentop Ekrem İmamoğlu Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Müge Anlı Hande Erçel Burak Sergen Burcu Biricik
Spor Cyle Larin Mesut Özil Fatih Terim Cüneyt Çakır Aykut Kocaman
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Tff Adana
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: ÇORUM ŞÜPHE ÜZERİNE DURDURULDU, TAKTIĞI MASKENİN İÇİNDEN 'ESRAR' ÇIKTI - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 7.5.2021 19:36:30. #1.15#

title