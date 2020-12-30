Şüphe üzerine durdurulan araçtan uyuşturucu ve tabanca çıktı

BURSA'nın İznik ilçesinde şüphe üzerine durdurulan araçta uyuşturucu madde, tabanca ve çok sayıda mermi ele geçirildi.

BURSA'nın İznik ilçesinde şüphe üzerine durdurulan araçta uyuşturucu madde, tabanca ve çok sayıda mermi ele geçirildi. Otomobil sürücüsü gözaltına alındı.

İznik İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, akşam saatlerinde şüphe üzerine Ö.Y. (36) yönetimindeki 54 AEKN 393 plakalı otomobili durdurdu. Narkotik köpeği ile yapılan aramalarda araç içerisinden 13,5 gram bonzai, uyuşturucu içiminde kullanılan aparat, 2 tabanca ve çok sayıda mermi ele geçirildi. Sürücü, gözaltına alınarak emniyete götürüldü.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Şenol POYRAZ