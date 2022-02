Supermassive Games The Dark Pictures Serisini 5 Yeni Oyun ile Devam Ettirecek

Until Dawn ve The Dark Pictures serisinin geliştiricisi Supermassive Games, interaktif hayatta kalma-korku oyunu serisi The Dark Pictures için 5 yeni ticari marka başvurusunda bulundu. Seri, 5 yeni oyun ile devam edecek.

The Dark Pictures Anthology: The Devil In Me Duyuruldu!

İnteraktif korku-gerilim hayatta kalma oyunlarıyla tanınan İngiliz video oyun geliştirici stüdyosu Supermassive Games, 2019 yılında The Dark Pictures Anthology: Man of Medan ile başlattığı The Dark Pictures serisini yeni oyunlar ile devam ettirmeyi planlıyor. Daha öncesinde geliştirici, PlayStation 4 konsoluna çıkardığı özel oyun Until Dawn ile büyük popülerlik kazanmıştı.

Şimdi ise PC ve Xbox platformlarında da yerini alan The Dark Pictures serisini ilerletmeye devam ediyor. Genel olarak oyunlar diyalog seçimlerinin ve kararların oyuncuya bırakıldığı, QTE(Quick Time Event)'lerin bulunduğu bir hayatta kalma-korku türünde yapımlar olarak karşımıza çıkıyor. Oyunların hepsi birbirinden bağımsız hikayeleri anlatıyor. Seri şu an The Devil In Me oyunuyla birlikte sezon finali yapacak. İlerleyen yıllarda ise 5 yeni oyunun daha geleceği belli oldu.

The Dark Pictures Serisi 5 Yeni Oyun ile Devam Edecek

Supermassive Games bilgilere göre 31 Ocak 2022 tarihinde 5 yeni ticari marka başvurusunda bulundu. Bu başvurular Avrupa için yapıldı. Oyunların logosu ve isimleri de böylece belli olmuş oldu. İşte The Dark Pictures serisinin sırsaıyla gelecek yıllarda göreceğimiz yeni oyunları:

The Dark Pictures: The Craven Man

The Dark Pictures Presents: O Death

The Dark Pictures: Directive 8020

The Dark Pictures: Intercession

The Dark Pictures: Winterfold

SaveButonu - Gamegar