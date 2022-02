Supermassive Games The Dark Pictures serisine ait olmayan yeni bir oyun geliştiriyor

Until Dawn ve The Dark Pictures serisi ile tanıdığımız geliştirici Supermassive Games, aktif olarak üzerinde çalıştığı serinin dışında yeni bir oyun daha geliştirecek.

Supermassive Games The Dark Pictures Serisini 5 Yeni Oyun ile Devam Ettirecek

Şubat ayının başında Supermassive Games tarafından geliştirilen The Dark Pictures serisinin 5 yeni oyun ile devam edeceği haberini sizlerle paylaşmıştık. Supermassive Games, genellikle QTE(Quick Time Event) elementleri ile desteklenmiş interaktif korku-hayatta kalma oyunları ile tanınan bir geliştirici ancak yeni gelen bilgilere göre The Dark Pictures serisine ait olmayan yeni bir oyun daha geliştiriliyor.

VGC'nin haberine göre geliştirici, EUIPO yani Avrupa Birliği Fikri Mülkiyet Ofisi'ne The Quarry adlı oyunu, logosuyla birlikte tescillettirdi. Bu oyun hakkında logosu ve ismi haricindeki başka bir bilgi de oyunun yayıncılığını 2K'nın üstlenecek olması. Resmi bir açıklama henüz gelmedi ancak bazı tahminler mevcut.

Şirketin iş ilanları, kendilerinin yeni bir gerçek zamanlı multiplayer bir oyun üzerinde çalıştığını gösteriyor olabilir. Her ne kadar bunlar sadece bir tahmin olsa da Supermassive Games'in yakın bir zamanda bu oyun hakkında yeni bilgiler verebilme ihtimali de konuşuluyor.

The Quarry ve The Dark Pictures serisine ait 5 yeni oyun ile şirket, geleceğe dair önemli planlara sahip diyebiliriz ve ayrıca The Dark Pictures Anthology: The Devıl In Me oyunu da henüz çıkışını yapmamış durumda. Sizler yeni oyundan neler bekliyorsunuz? Değerli görüşlerinizi yorumlar kısmında bizimle paylaşabilir ve güncel oyun haberlerini sitemizden takip edebilirsiniz.

