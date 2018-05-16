Superman'in Aşkı Margot Kidder, Hayatını Kaybetti
'Superman' serisindeki 'Lois Lane' karakteriyle özdeşleşen Kanadalı oyuncu Margot Kidder, 69 yaşında hayatını kaybetti.
Superman serisiyle tanınan Kanadalı aktris Margot Kidder , ABD'nin Montana eyaletindeki evinde 69 yaşında hayata gözlerini yumdu.
SUPERMAN'İN PLATONİK AŞKIYDI
Margot Kidder, 1970 ve 1980'li yıllarda gösterime giren dört filmde 'Superman'in platonik aşkı, 'gazeteci Lois Lane' karakterini canlandırmıştı.
PSİKOLOJİK SORUNLAR YAŞAMIŞTI
Kanadalı aktris, yakaladığı şöhretin ardından psikolojik sorunlar yaşamış, 1996'da ortadan kaybolarak dünya medyasında gündem olmuştu.
SUPERMAN DE ATTAN DÜŞÜP FELÇ KALMIŞTI
Film serisinde 'Superman'i canlandıran Christopher Reeve de 1995 yılında attan düşüp felç kalmış, 2004'te hayatını kaybetmişti.
YORUMLAR (20)
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her canlı malesef ölümü tadacaktırCevap Yaz Yayından Kaldır
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hey gidi günler daha dün gibiydi o filmi sinamada izlediğimde o zamanlar çocoktuk şimdi ise ihtiyarlıyoruzCevap Yaz 3 Yayından KaldırMONOTHEİST: olur öyle..1 Yayından Kaldır
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ibret lik hayatlarCevap Yaz 4 1 Yayından Kaldır15 YIL SONRA: seninde pek insansever olduğun söylenemez xxx bu ne hiddet ramazan ramazanTüm 20 yorumu okumak için tıklayın1 Yayından Kaldır