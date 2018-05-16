Superman'in Aşkı Margot Kidder, Hayatını Kaybetti

Superman'in Aşkı Margot Kidder, Hayatını Kaybetti

'Superman' serisindeki 'Lois Lane' karakteriyle özdeşleşen Kanadalı oyuncu Margot Kidder, 69 yaşında hayatını kaybetti.

Superman serisiyle tanınan Kanadalı aktris Margot Kidder , ABD'nin Montana eyaletindeki evinde 69 yaşında hayata gözlerini yumdu.

SUPERMAN'İN PLATONİK AŞKIYDI

Margot Kidder, 1970 ve 1980'li yıllarda gösterime giren dört filmde 'Superman'in platonik aşkı, 'gazeteci Lois Lane' karakterini canlandırmıştı.

PSİKOLOJİK SORUNLAR YAŞAMIŞTI

Kanadalı aktris, yakaladığı şöhretin ardından psikolojik sorunlar yaşamış, 1996'da ortadan kaybolarak dünya medyasında gündem olmuştu.

SUPERMAN DE ATTAN DÜŞÜP FELÇ KALMIŞTI

Film serisinde 'Superman'i canlandıran Christopher Reeve de 1995 yılında attan düşüp felç kalmış, 2004'te hayatını kaybetmişti.

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