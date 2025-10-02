Süper Loto sonuçları açıklandı mı? 2 Ekim Perşembe Süper Loto kazanan numaralar neler? Süper Loto sonuçlarına ne zaman, nereden bakılır?

Vatandaşların gözü kulağı 2 Ekim 2025 tarihli Süper Loto çekilişinde. Milli Piyango Online tarafından açıklama yapılır yapılmaz, kazanan numaralar ve büyük ikramiyeyi kimin kazandığı merak konusu olacak. Özellikle "büyük ikramiye ne kadar" sorusu yoğun şekilde araştırılıyor. Sonuçlar öğrenildikten sonra hem kazananlar hem de ikramiye tutarı netleşecek. İşte 2 Ekim Süper Loto çekilişini canlı takip edebileceğiniz ekran ve detaylar!

SÜPER LOTO NASIL OYNANIR?

Süper Loto'da 1 ile 60 arasındaki sayılardan 6 tanesini seçerek kolon oluşturulur. Her 6 rakam bir kolon anlamına gelir.

Bir kolonun ücreti 3 TL'dir.

Eğer sayıları kendin seçmek istemezsen, kolonun altındaki "SEN SEÇ" kutucuğunu işaretleyerek terminalin rastgele 6 sayı belirlemesini sağlayabilirsin. Ayrıca, bir kolonda 6'dan fazla rakam işaretlenerek sistem oyunu oynanabilir. Sistem oyunu, seçilen fazla rakamlardan otomatik kombinasyonlar üreterek çoklu kolonlar oluşturur.

Oyuncular dilerse Ortak Bilet de alabilir. Ortak Bilet, bir veya daha fazla biletin birden fazla kişi tarafından farklı oranlarla paylaşılmasıyla oluşur. Satın alma işlemi tamamlandığında, paylar otomatik olarak oyuncuların hesaplarına yansır.

Süper Loto oynamak için Milli Piyango uygulaması, internet üzerinden çevrimiçi platform veya en yakın satış noktası kullanılabilir.

2 EKİM SÜPER LOTO SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

2 Ekim Perşembe günü gerçekleştirilecek Süper Loto çekiliş sonuçları henüz duyurulmadı. Sonuçlar açıklandığında kazanan numaralar ve büyük ikramiye bilgisi öğrenilebilecek.