Süper Loto çekilişi ne zaman? İşte 1 Aralık Süper Loto çekilişi sonuçları ayrıntıları
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Süper Loto çekilişi ne zaman? İşte 1 Aralık Süper Loto çekilişi sonuçları ayrıntıları

01.12.2020 12:27 | Son Güncelleme: 01.12.2020 12:30
Süper Loto çekilişi ne zaman? İşte 1 Aralık Süper Loto çekilişi sonuçları ayrıntıları

Süper Loto'nun bugünkü çekilişi saat 21:30'da gerçekleşti. Süper loto çekiliş Milli Piyango TV YouTube hesabından canlı yayınlandı. Süper Loto'nun son yapılan çekilişinde büyük ikramiyeyi bir kişi bilmişti. Peki, 1 Aralık Süper Loto sonuçları saat kaçta açıklanacak? İşte 1 Aralık Süper Loto çekilişi sonuçları ayrıntıları

Süper Loto'nun bugünkü çekilişi saat 21:30'da gerçekleşti. Süper loto çekiliş Milli Piyango TV YouTube hesabından canlı yayınlandı. Süper Loto'nun son yapılan çekilişinde büyük ikramiyeyi bir kişi bilmişti. Peki, 1 Aralık Süper Loto sonuçları saat kaçta açıklanacak?İşte 1 Aralık Süper Loto çekilişi sonuçları ayrıntıları

Süper Loto sonuçlar açıklanır açıklanmaz aşağıdaki link üzerinden sorgulayabilirsiniz.

SÜPER LOTO SONUÇLARI SORGULAMA- TIKLAYINIZ

SÜPER LOTO NASIL OYNANIR?

Süper Loto, 1 ve 60 arasından 6 adet sayı seçmene dayalı bir oyundur. Seçtiğin her 6 sayı, bir kolon oluşturur. Tek kolon ücreti 3 TL'dir.

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İşaretleme yapmayı tercih etmiyorsan kolonun altında yer alan SEN SEÇ kutucuğunu işaretle, terminal senin için rastgele 6 numara seçsin!

Bir kolonda 6 rakamdan fazlasını işaretleyerek sistem oyunu oluşturabilirsin. Sistem oyunu, çoklu oyun kombinasyonları geliştirir. Oyuncular altıdan fazla rakam seçerek oluşturulabilecek tüm kombinasyonları ayrı kolonlar halinde otomatik olarak üretirler.

Arkadaşlarınla Ortak Bilet satın alabilirsin. Bir veya daha fazla biletin birden fazla üye tarafından aynı veya farklı pay nispetleriyle satın alınmasına Ortak Bilet denir. Ortak biletler de satın alma işlemi gerçekleştiği anda üye hesaplarına yansıtılır.

Süper Loto oynamak için ister www.millipiyangonline.com'a gel, ister Milli Piyango uygulamasını kullan, istersen de sana en yakın satış noktamızı ziyaret et. Hem dijitalde hem sokakta; sana yakın her yerdeyiz!

Süper Loto; www.millipiyangonline.com üzerinden, Milli Piyango uygulamasından ya da satış noktalarından oynanabilir. Hem dijitalde hem sokakta; sana en yakın yerdeyiz!

SÜPER LOTO'DAN NE KADAR KAZANABİLİRSİN?

Haftada 3 gün kazanma şansın var! Süper Loto haftada 3 gün: Salı, Perşembe ve Pazar günleri çekilir. Her çekilişte küre içerisindeki 60 numara içinden 6 numara çekilir. Oynadığın her kolon çekilişte çıkan numaralardan minimum 2, maksimum 6 tane bilirsen kazanan sen olursun! 6 bilen Süper Loto büyük ikramiyesini kazanır. Aynı ikramiye kategorisinde birden fazla kazanan olması halinde ise ikramiye havuzu kazananlar arasında eşit bölüşülür.

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