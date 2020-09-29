Süper Loto bilet sorgulama! Süper Loto çekiliş sonuçları: 28 Eylül Milli Piyango Online Süper Loto sonuçları açıklandı mı?
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Süper Loto bilet sorgulama! Süper Loto çekiliş sonuçları: 28 Eylül Milli Piyango Online Süper Loto sonuçları açıklandı mı?

29.09.2020 17:44 | Son Güncelleme: 29.09.2020 17:48
Süper Loto bilet sorgulama! Süper Loto çekiliş sonuçları: 28 Eylül Milli Piyango Online Süper Loto sonuçları açıklandı mı?

Süper Loto çekilişi için araştırmalar devam ediyor. 28 Eylül Süper Loto çekilişi canlı yayında gerçekleşiyor. Süper Loto çekiliş sonuçları: 28 Eylül MPİ Online Süper Loto sonuçları açıklandı mı? Süper Loto bilet sorgulama ekranı!

Milli Piyango Online 28 Eylül tarihli Süper Loto sonuçlarının açıklanması bekleniyor. Süper Loto çekiliş sonuç sorgulama ekranı araştırılırken, 28 Eylül'de yapılan çekilişte kazanan kim? Süper Loto'da büyük ikramiye ne kadar merak edildi. İşte, 28 Eylül 2020 Süper Loto sonuçları canlı takip sayfası!

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28 Eylül Süper Loto sonuçlarını sayfamızdan takip edebilirsiniz.

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SÜPER LOTO NASIL OYNANIR?

Süper Loto, 1 ve 60 arasından 6 adet sayı seçmene dayalı bir oyundur. Seçtiğin her 6 sayı, bir kolon oluşturur. Tek kolon ücreti 3 TL'dir.

İşaretleme yapmayı istemeyenler kolonun altında yer alan SEN SEÇ kutucuğunu işaretleyebilir, terminal böylelikle rastgele 6 numara seçer. Bir kolonda 6 rakamdan fazlasını işaretleyerek sistem oyunu oluşturulabilir. Sistem oyunu, çoklu oyun kombinasyonları geliştirir. Oyuncular altıdan fazla rakam seçerek oluşturulabilecek tüm kombinasyonları ayrı kolonlar halinde otomatik olarak üretirler.

Tercihe göre arkadaşlarla Ortak Bilet satın alınabiliyor. Bir veya daha fazla biletin birden fazla üye tarafından aynı veya farklı pay nispetleriyle satın alınmasına Ortak Bilet denir. Ortak biletler de satın alma işlemi gerçekleştiği anda üye hesaplarına yansıtılır.

Süper Loto oynamak için www.millipiyangonline.com, Milli Piyango uygulaması ya da en yakın satış noktasını kullanabilirsin. Süper Loto; www.millipiyangonline.com üzerinden, Milli Piyango uygulamasından ya da satış noktalarından oynanabilir.

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