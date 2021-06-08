Süper Lig ne zaman başlıyor? 2021-2022 sezonu başlama tarihi nedir?

Türkiye Futbol Federasyonu, 2021-2022 sezonu transfer ve tescil dönemlerini açıkladı. TFF Yönetim Kurulu'nun Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde bir toplantı gerçekleştirdiği belirtildi. Toplantıda alınan karara göre, birinci transfer ve tescil döneminin 10 Haziran'da başlayıp 1 Eylül'de sona ereceği kaydedildi. Bu gelişmenin ardından Süper Lig'in başlama tarihi merak konusu oldu. Peki, Süper Lig ne zaman başlıyor? 2021-2022 sezonu başlama tarihi nedir?