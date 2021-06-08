Süper Lig ne zaman başlıyor? 2021-2022 sezonu başlama tarihi nedir?
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Süper Lig ne zaman başlıyor? 2021-2022 sezonu başlama tarihi nedir?

Süper Lig ne zaman başlıyor? 2021-2022 sezonu başlama tarihi nedir?
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Türkiye Futbol Federasyonu, 2021-2022 sezonu transfer ve tescil dönemlerini açıkladı. TFF Yönetim Kurulu'nun Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde bir toplantı gerçekleştirdiği belirtildi. Toplantıda alınan karara göre, birinci transfer ve tescil döneminin 10 Haziran'da başlayıp 1 Eylül'de sona ereceği kaydedildi. Bu gelişmenin ardından Süper Lig'in başlama tarihi merak konusu oldu. Peki, Süper Lig ne zaman başlıyor? 2021-2022 sezonu başlama tarihi nedir?

Türkiye Futbol Federasyonu, 2021-2022 sezonu transfer ve tescil dönemlerini açıkladı. TFF Yönetim Kurulu'nun Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde bir toplantı gerçekleştirdiği belirtildi. Toplantıda alınan karara göre, birinci transfer ve tescil döneminin 10 Haziran'da başlayıp 1 Eylül'de sona ereceği kaydedildi. Bu gelişmenin ardından Süper Lig'in başlama tarihi merak konusu oldu. Peki, Süper Lig ne zaman başlıyor? 2021-2022 sezonu başlama tarihi nedir?

SÜPER LİG NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Profesyonel futbol liglerinde 2021-2022 sezonu başlangıç tarihleri belli oldu. Süper Lig'de sezon 13 Ağustos 2021'de başlayıp 23 Mayıs 2022'de sona erecek.

Süper Lig karşılaşmaları 23 Mayıs 2022 tarihinde sona ererken, TFF 1. Lig'de normal sezon 15 Mayıs 2022 tarihinde tamamlanacak.

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