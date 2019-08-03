Süper Lig hakemi Suat Arslanboğa halı saha maçı yönetti

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Süper Lig hakemi Suat Arslanboğa, Sandıklı'da düzenlenen halı saha final maçını yönetti.

Sandıklı Kaymakamlığı ve Belediye tarafından ortaklaşa düzenlenen 15 Temmuz Şehitleri Anma Futbol Turnuvasının final maçını yöneten Arslanboğa, ilçe halkından büyük ilgi gördü.

Diriliş Spor - Gread Team arasında oynanana karşılaşma 2-2 eşitlikle tamamlandı. Seri penaltı atışlarının ardından Gread Team, şampiyon oldu.

Şampiyon takım kupayı, İlçe Kaymakamı Eflatun Can Tortop ile Belediye Başka Yardımcısı Mehmet Öztopbaş'ın elinden aldı.

Tortop, maç sonunda yaptığı konuşmada, "Sandıklı Belediyemizle ortaklaşa düzenlediğimiz 15 Temmuz Şehitleri Anma Turnuvasının final maçını yöneten TFF Süper Lig hakemimiz Suat Arslanboğa başta olmak üzere, turnuva takımlarına ve emeği geçen herkese teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

Maç sonunda Arslanboğa, Sandıklılarla hatıra fotoğrafı çektirdi.

Kaynak: AA