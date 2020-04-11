Sunucuyu canlı yayında önce elektrik çarptı, sonra düşme tehkilesi yaşadı TVNET sunucusu Erem Şentrük'e yayın esnasında önce elektrik çarptı, sonra ise düşme tehlikesi yaşadı. Kanal yönetiminden yapılan açıklamaya göre, iş kazası yaşayan Şentrük'ün durumu iyi.

TVNET kanalında yayınlanan Nerede Kalmıştık adlı programın sunucusu Erem Şentürk, programda iş kazası yaşadı.

Önce elektrik çarpan, ardından düşme tehlikesi atlatan Erem Şentürk'ün bu duruma yorumu "Önce elektirk çarptı şimdi düştüm kafayı gözü yarıyordum. Bugün bu stüdyodan mübarek cuma günü sağ çıkarsam devam edeceğim haberleri sunmaya" şeklinde olmuştu.

"İYİYİM BEN, SORUN YOK"

Konuyla ilgili olarak TVNET Haber Müdürü Serhat İbrahimoğlu, "Merak eden seyircilerimiz ve takipçiler için zorunlu açıklama: Erem Şentürk'ün sağlık durumu gayet iyi, düşük voltajlı bir ortamda dinleniyor" açıklaması yaparken Şentürk de "İyiyim ben. Evet, sorun yok, iyiyim" dedi.