Kimse ne olduğunu anlayamadı! Çırılçıplak stüdyoyu basan kadın, sunucuya saldırdı

Romanya'da bir ulusal kanalda Acces Direct adlı televizyon programının canlı yayını sırasında sunucu Mirela Vaida, elinde taş bulunan çıplak bir kadın tarafından saldırıya uğradı.

PARAMI VER DİYEREK ÜSTÜNE KOŞTU

Tamamen çıplak olan saldırgan kadın, Vaida'ya 'Paramı geri ver' şeklinde bağırarak üstüne doğru koştu. Vaida, o sırada stüdyoda bulunan kişiler tarafından durdurulan saldırgan kadını tanımadığını ifade etti.

SALDIRGAN KADIN STÜDYODAN ÇIKARILDI

Saldırı sırasında canlı yayın kesildi ve saldırgan kadın stüdyo dışına çıkartıldı. Yerel basın Vaida'nın sağlık durumunun iyi olduğunu yazdı.