Kimse ne olduğunu anlayamadı! Çırılçıplak stüdyoyu basan kadın, sunucuya saldırdı
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Kimse ne olduğunu anlayamadı! Çırılçıplak stüdyoyu basan kadın, sunucuya saldırdı

21.03.2021 14:39 | Son Güncelleme: 21.03.2021 14:58

Romanya'da bir televizyon programının sunucusu Mirela Vaida canlı yayında saldırıya uğradı. Eli taşlı çıplak kadın, paramı ver diyerek Vaida'nın üzerine koşarken, sunucu, saldırgan kadını tanımadığını söyledi.

Romanya'da bir ulusal kanalda Acces Direct adlı televizyon programının canlı yayını sırasında sunucu Mirela Vaida, elinde taş bulunan çıplak bir kadın tarafından saldırıya uğradı.

PARAMI VER DİYEREK ÜSTÜNE KOŞTU

Tamamen çıplak olan saldırgan kadın, Vaida'ya 'Paramı geri ver' şeklinde bağırarak üstüne doğru koştu. Vaida, o sırada stüdyoda bulunan kişiler tarafından durdurulan saldırgan kadını tanımadığını ifade etti.

Sunucu, canlı yayında çıplak bir kadının saldırısına uğradı

SALDIRGAN KADIN STÜDYODAN ÇIKARILDI

Saldırı sırasında canlı yayın kesildi ve saldırgan kadın stüdyo dışına çıkartıldı. Yerel basın Vaida'nın sağlık durumunun iyi olduğunu yazdı.

Kimse ne olduğunu anlayamadı! Çırılçıplak stüdyoyu basan kadın, sunucuya saldırdı
Haber Yorumları (1)
OADAM: Iyi de neden ciplak?
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