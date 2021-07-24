Sünnet çocuğu için tır konvoyu düzenlendi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Sünnet çocuğu için tır konvoyu düzenlendi

Sünnet çocuğu için tır konvoyu düzenlendi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam

Çanakkale'nin Çan ilçesinde sünnet düğününde tırlar eşliğinde yapılan konvoy ilgi topladı.

Çanakkale'nin Çan ilçesinde sünnet düğününde tırlar eşliğinde yapılan konvoy ilgi topladı.

Çan ilçesinde uzun yıllardır tır şoförlüğü yapan Fahri Orhan oğlu Yasin Orhan'ın sünnet düğünü için şoför arkadaşlarının desteği ile tırlardan oluşan konvoy düzenledi. Süslenen yaklaşık 50 tırın oluşturduğu konvoy çevredeki vatandaşlar tarafından yoğun ilgi ile karşılandı. Havalı kornalar eşliğinde yola çıkan sünnet konvoyu şehir merkezinde bir süre dolaştıktan sonra düğün alanına geldi. Sünnet çocuğu Yasin Orhan, ona bu sürprizi hazırlayan şoför amcalarına teşekkür etti. Baba Fahri Orhan, "Böyle bir şey beklemiyorduk. Birden 50 tır birden gelince ortaya çok güzel bir şey çıktı. İnşallah bizden sonrada diğer arkadaşlarımız bunu devam ettirir. Yanımızda olup bize destek olan tüm arkadaşlarıma çok teşekkür ediyorum. Unutamayacağımız güzel bir anı oldu" dedi.

Organizasyonu hazırlayan Çan Şoförleri Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Tuncay Pulluk, "Birlik, beraberlik ve dayanışma içinde güzel şeyler yapmaya çalışıyoruz. Bu konvoyu gerçekleştirmekte bana destek olan tüm şoför arkadaşlarıma çok teşekkür ediyorum" diyerek Yasin'in mutluluğunun onları da çok mutlu ettiğini söyledi. - ÇANAKKALE

Sünnet çocuğu için tır konvoyu düzenlendi
Sünnet çocuğu için tır konvoyu düzenlendi
Sünnet çocuğu için tır konvoyu düzenlendi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Derya Yanık Mustafa Şentop Oğuzhan Asiltürk Mevlüt Çavuşoğlu Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Fatma Girik Ahmet Kural Kadir Doğulu Mohammed Al Saloussi
Spor Diego Balotelli Sergen Yalçın Volkan Demirel Taylan Antalyalı
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Sünnet çocuğu için tır konvoyu düzenlendi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 24.7.2021 12:45:56. #1.16#

title