Sünnet çocuğu için tır konvoyu düzenlendi

Çanakkale'nin Çan ilçesinde sünnet düğününde tırlar eşliğinde yapılan konvoy ilgi topladı.

Çanakkale'nin Çan ilçesinde sünnet düğününde tırlar eşliğinde yapılan konvoy ilgi topladı.

Çan ilçesinde uzun yıllardır tır şoförlüğü yapan Fahri Orhan oğlu Yasin Orhan'ın sünnet düğünü için şoför arkadaşlarının desteği ile tırlardan oluşan konvoy düzenledi. Süslenen yaklaşık 50 tırın oluşturduğu konvoy çevredeki vatandaşlar tarafından yoğun ilgi ile karşılandı. Havalı kornalar eşliğinde yola çıkan sünnet konvoyu şehir merkezinde bir süre dolaştıktan sonra düğün alanına geldi. Sünnet çocuğu Yasin Orhan, ona bu sürprizi hazırlayan şoför amcalarına teşekkür etti. Baba Fahri Orhan, "Böyle bir şey beklemiyorduk. Birden 50 tır birden gelince ortaya çok güzel bir şey çıktı. İnşallah bizden sonrada diğer arkadaşlarımız bunu devam ettirir. Yanımızda olup bize destek olan tüm arkadaşlarıma çok teşekkür ediyorum. Unutamayacağımız güzel bir anı oldu" dedi.

Organizasyonu hazırlayan Çan Şoförleri Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Tuncay Pulluk, "Birlik, beraberlik ve dayanışma içinde güzel şeyler yapmaya çalışıyoruz. Bu konvoyu gerçekleştirmekte bana destek olan tüm şoför arkadaşlarıma çok teşekkür ediyorum" diyerek Yasin'in mutluluğunun onları da çok mutlu ettiğini söyledi. - ÇANAKKALE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı