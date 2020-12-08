Sungurlu'da çiftçi'ye 2.5 ton fiği dağıtıldı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Sungurlu'da çiftçi'ye 2.5 ton fiği dağıtıldı

08.12.2020 16:02 | Son Güncelleme: 08.12.2020 16:06
Sungurlu'da çiftçi'ye 2.5 ton fiği dağıtıldı

Çorum'un Sungurlu İlçesi'nde çiftçilere 2.5 ton Macar fiği tohumu dağıtıldı.

Çorum'un Sungurlu İlçesi'nde çiftçilere 2.5 ton Macar fiği tohumu dağıtıldı.

Çorum İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından yürütülen 'Yem Bitkileri Üretimini Geliştirme Projesi' kapsamında Sungurlu İlçe Müdürlüğü tarafından çiftçilere 2.5 ton Macar fiği tohumu dağıtımı yapıldı.

Programa İlçe Kaymakamı Fatih Görmüş, İlçe Tarım Müdürü Musab Altun ve Ziraat Odası Başkanı Ramazan Kelepircioğlu ile çiftçiler katıldı.

Programda Kaymakam Fatih Görmüş, Sungurlu'da Tarım ve Hayvancılık yoğun bir şekilde yapıldığı hatırlatarak genel geçim kaynaklarının tarım ve hayvancılık olan ilçe'de böyle projelerle daha çok destekleneceğini vurguladı. - ÇORUM

Sungurlu'da çiftçi'ye 2.5 ton fiği dağıtıldı
Sungurlu'da çiftçi'ye 2.5 ton fiği dağıtıldı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

İlgili Haberler

Adıyaman'da çiftçilere Trabzon hurması fidanı dağıtıldı
Adıyaman'da çiftçilere Trabzon hurması fidanı dağıtıldı
Kocaeli'de 81 ton mama şehrin belli noktalarına dağıtıldı
Kocaeli'de 81 ton mama şehrin belli noktalarına dağıtıldı
Çaycuma'da çiftçilere 152 bin fındık fidanı dağıtıldı
Çaycuma'da çiftçilere 152 bin fındık fidanı dağıtıldı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Donald Trump Devlet Bahçeli Muhsin Fahrizade Ali Mahir Başarır Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Ebru Şallı İrem Derici Acun Ilıcalı İbrahim Tatlıses
Spor Erol Bulut Serdar Aziz Caner Erkin Ersun Yanal Sergen Yalçın
Tüm Haberler Kız Silah Aralık Kemal Kılıçdaroğlu
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Sungurlu'da çiftçi'ye 2.5 ton fiği dağıtıldı - Çorum
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 8.12.2020 16:11:15. #1.15#
title