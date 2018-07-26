YOZGAT (AA) – Sorgun'un Bahadın beldesi Sungur Mahallesi'nin su sorunu çözüldü.



Bahadın Belediye Başkanı Dilaver Özcan, yağışların yeteri kadar düşmemesi ve yer altı sularının azalmasıyla mahallelerde su sorunu yaşadıklarını söyledi.

Özcan, Sungur Mahallesi'nde uzun süren çalışmalar sonucunda suya ulaştıklarını ifade ederek, "Jeoloji mühendislerince yapılan çalışmalarda 176 metre sondaj vurduk ve 110 metreden saniyede 18,5 litre debide suya kavuştuk. Saatte 68 ton su sağlayan bu kuyumuz ile Sungur Mahallemizin su sorunu çözümlendi. Ben vatandaşlarımızdan yine de suyu ekonomik bir şekilde kullanmalarını rica edeceğim. Mahallemize ve beldemize hayırlı olsun." dedi.