Sunay Akın Küçükçekmecelilerle buluştu

28.11.2019 11:48 | Son Güncelleme: 28.11.2019 11:53

Usta yazar, anlatıcı, tiyatro oyuncusu Sunay Akın son oyunu Görçek'le Küçükçekmece izleyicisiyle buluştu.



Küçükçekmece Belediyesi Atakent Kültür ve Sanat Merkezi'nde gerçekleşen oyunda Sunay Akın, 2 saat tek başına performans sergiledi. Yüzlerce Küçükçekmeceli Akın'ı izlemek için tiyatro salonunu doldurdu. Anlattıklarıyla seyircide şaşkınlık oluşturmak amacında olduğunu belirten Sunay Akın, "Eğer seyirci, 'Aa öyle mi? Ben hiç böyle düşünmemiştim' diyorsa ben başarılı oldum demektir. Burada sanatçının sorumluluğu insanları aydınlatmak, insanlara doğruyu göstermek. Ben bunu yapmaya çalışıyorum. Orhan Veli der ya 'şiirinde, bir duvar yıkıldığı zaman ne güzeldir bir ufuk görmek' diye. İşte ben bunu yapmaya çalışıyorum. Bir insan sürekli evine gidiyor. Etrafında hep binalar, binalar. Bir gün bir apartman yıkılıyor bir de bakıyor ki muhteşem bir manzara. Şaşırır insan bakar, işte bunu düşüncelerde de yapmalıyız" diye konuştu.



"En büyük sorunu kültür problemidir"



Akın konuşmasını, "İstanbul'un problemi çok, ancak en büyük sorunu kültür problemidir. Yerel yönetimlere burada çok büyük iş düşüyor. Etkinliklerini çok nitelikli yapıyor Küçükçekmece Belediyesi. Kalıcı kültür kurumları artmalı. Müzelerin de katılmasını düşünüyorum. Bu sadece Küçükçekmece için değil, İstanbul için de geçerli. Müzeciliğimiz gelişemiyor. Müzecilik artık çok farklı bir yerde. Tematik, çok ilginç, çarpıcı müzeler var. Örneğin ben şimdi Beşiktaş'ta kedi müzemi kuracağım. Nasıl bir kedi? Masal, roman, oyun, çizgi roman dünyasındaki, hayal dünyasındaki kedi. Bütün bu metafor üzerine kediyi anlatan çocukları, aileyi, anne ve babayı, doğa severleri bir araya getirecek olan bir müze. Neden Küçükçekmece'de de böyle bir çekim alanı oluşturmayalım. Kültür hizmetleri artık müze merkezleri üzerinden yürütülüyor dünyadaki tüm ülkelerde. Bunu yapacak olan yerlerden bir tanesi de Küçükçekmece'dir. Küçükçekmece kültür ve sanata önem veren yerlerden biridir" diyerek tamamladı. - İSTANBUL

Kaynak: İHA