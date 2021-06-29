Suna Dumankaya kimdir? Suna Dumankaya kaç yaşında? Suna Dumankaya biyografisi!
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Suna Dumankaya kimdir? Suna Dumankaya kaç yaşında? Suna Dumankaya biyografisi!

Suna Dumankaya kimdir? Suna Dumankaya kaç yaşında? Suna Dumankaya biyografisi!
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Anneannesi Fatma Öktem'den edindiği bilgilerle kendini yetiştirmiş, ülkemizin bitkisel ürünlerle cilt bakımı yapan ilk bitki bilim ve güzellik uzmanı olmuştur. Peki, Suna Dumankaya kimdir? Suna Dumankaya kaç yaşında? Suna Dumankaya mesleği nedir? Suna Dumankaya hayatı ve biyografisi nedir?

Kozmetik dalında doğal malzemeler kullanarak birçok ülkeden uzmanlık belgesi almaya hak kazandı ve yılların getirdiği tecrübeye bu bilgilerini de katarak birçok mucizevî formülü ortaya çıkardı. Yarattığı kendi ismini taşıyan " SD" markasıyla, katıldığı televizyon programları ve kitaplarıyla bu formüllerini paylaşmaya devam etmektedir. Peki, Suna Dumankaya kimdir? Suna Dumankaya kaç yaşında? Suna Dumankaya mesleği nedir? Suna Dumankaya hayatı ve biyografisi nedir? İşte detaylar haberimizde…

SUNA DUMANKAYA KİMDİR?

1958 yılında Van'da doğdu. Anneannesi Fatma Öktem, İlaçların olmadığı günlerde, doğanın gücü olan otlar, yağlar ve özler ile insanları iyileştiren bir doğa ve bilim kadınıydı. Suna Dumankaya, anneannesinin kendisine aktardığı bilgilerle, 25 yılı aşkın süredir doğanın gücünü insanlara ulaştırıyor.

Kozmetik dalında doğal malzemeler kullanarak birçok ülkeden uzmanlık belgesi almaya hak kazandı ve yılların getirdiği tecrübeye bu bilgilerini de katarak birçok mucizevî formülü ortaya çıkardı. Yarattığı kendi ismini taşıyan " SD" markasıyla, katıldığı televizyon programları ve kitaplarıyla bu formüllerini paylaşmaya devam ediyor.

Kitapları;

Meslek Sırlarım

Mucize Formüller

Doğal Sağlık Ve Güzellik

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Suna Dumankaya kimdir? Suna Dumankaya kaç yaşında? Suna Dumankaya biyografisi! - Haberler
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