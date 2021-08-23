Summer Cem & Murda - Oha sözleri! 'Oha' şarkı sözleri nelerdir?
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Summer Cem & Murda - Oha sözleri! 'Oha' şarkı sözleri nelerdir?

Summer Cem & Murda - Oha sözleri! 'Oha' şarkı sözleri nelerdir?
Haberler.com - Haberler | Gündem

Summer Cem ve Murda'nın birlikte söyledikleri Oha şarkısı geçtiğimiz gün çıktı. Şarkı kısa sürede 660 bin izlenme ve 33 bin beğeni aldı. Şarkının sözleri ise merak edildi. Peki, Summer Cem x Murda Oha şarkısı sözleri nelerdir? Oha şarkı sözleri nedir? İşte bilgiler...

Summer Cem x Murda - OHA şarkısının sözlerine haberimizden ulaşabilirsiniz.

SUMMER CEM & MURDA - OHA SÖZLERİ

[Nakarat Kısmı]

Ey

Kafam duman, para dolu zulam

Shawty wat is je naam, traphouse benim yuvam

Oha (Oha), oha (Oha), oha (Oha), oha (Oha)

Yeni bi' şans, beş yüz elli avans

Bur'da secure the bag, işim gücüm finans

Oha (Oha), oha (Oha), oha (Oha), oha

[Kısım 1: Murda]

Hedefe aldım nişan

Murda arabesk sanki Alişan (Waow)

Opp the block hard, brodi, yanımda Cihan

Rest in Peace Vijs? ve de rest in peace İhsan, yeah

Döker Hennessy birden

Free the guys, free fallin' in zindan (Yeah)

Ga*ı dolu ambiyans, çalışın freelance (Ah)

Cebimde finans kafamda démence (Waow) Gündem haberler için bizi takip edin. Haberler.com gündemin sıcak konularını sizler için derliyor.

Yeah, Bruder, was geht ab (Wagwan)

Cebimde deste better f*ck it up (Ah)

Gördüğüm hitap bi' de dert sanki tas kebap (Waow)

Time is money, fazla vaktim yok

F*ck a Opp, karşı tarafa, we bust them shots, eya

[Nakarat Kısmı]

Kafam duman, para dolu zulam

Shawty wat is je naam, traphouse benim yuvam

Oha (Oha), oha (Oha), oha (Oha), oha (Oha)

Yeni bi' şans, beş yüz elli avans

Bur'da secure the bag, işim gücüm finans

Oha (Oha), oha (Oha), oha (Oha), oha

[Kısım 2: Summer Cem]

Arka koltukta s**so

Benimki Benz seninkisi Daihatsu (Prr)

Summer Cem arabesk, Baba, wie Mahsun (Oha)

Baby, I got you à la turca like Aksum (Yeah, yeah)

Das hier sind Big Moves und keine Bitch Moves

Babam derdi hep "Kafayı yemiş bu (Haha)

Lan oğlum git artık kendine iş bul"

Ama Mercedes'imizi ödeyen iş bu

Dom Périginon, papi, yoksa viski

Mix that shit up, çünkü votka bitti

Hayatımız film olmuş Walter Disney Haberler.com haberini okuyorsunuz. Haber kaldığı yerden devam ediyor.

Şaka maka yok, bruder, mesele ciddi

Sağımdaki Tiff', solumdakisi Britney

[Nakarat Kısmı]

Kafam duman, para dolu zulam

Shawty wat is je naam, traphouse benim yuvam

Oha (Oha), oha (Oha), oha (Oha), oha (Oha)

Yeni bi' şans, beş yüz elli avans

Bur'da secure the bag, işim gücüm finans

Oha (Oha), oha (Oha), oha (Oha), oha

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Devlet Bahçeli Mustafa Şentop Mevlüt Çavuşoğlu Jens Stoltenberg Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Hande Erçel Cimilli İbo Haluk Levent Merve Boluğur
Spor Muslera Erol Bulut Ozan Tufan Burak Elmas Lionel Messi
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Summer Cem & Murda - Oha sözleri! 'Oha' şarkı sözleri nelerdir? - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 23.8.2021 10:14:03. #1.16#

title