Summer Cem & Murda - Oha sözleri! 'Oha' şarkı sözleri nelerdir?

Summer Cem ve Murda'nın birlikte söyledikleri Oha şarkısı geçtiğimiz gün çıktı. Şarkı kısa sürede 660 bin izlenme ve 33 bin beğeni aldı. Şarkının sözleri ise merak edildi. Peki, Summer Cem x Murda Oha şarkısı sözleri nelerdir? Oha şarkı sözleri nedir? İşte bilgiler...

Summer Cem x Murda - OHA şarkısının sözlerine haberimizden ulaşabilirsiniz.

SUMMER CEM & MURDA - OHA SÖZLERİ

[Nakarat Kısmı]

Ey

Kafam duman, para dolu zulam

Shawty wat is je naam, traphouse benim yuvam

Oha (Oha), oha (Oha), oha (Oha), oha (Oha)

Yeni bi' şans, beş yüz elli avans

Bur'da secure the bag, işim gücüm finans

Oha (Oha), oha (Oha), oha (Oha), oha

[Kısım 1: Murda]

Hedefe aldım nişan

Murda arabesk sanki Alişan (Waow)

Opp the block hard, brodi, yanımda Cihan

Rest in Peace Vijs? ve de rest in peace İhsan, yeah

Döker Hennessy birden

Free the guys, free fallin' in zindan (Yeah)

Ga*ı dolu ambiyans, çalışın freelance (Ah)

Cebimde finans kafamda démence (Waow)

Yeah, Bruder, was geht ab (Wagwan)

Cebimde deste better f*ck it up (Ah)

Gördüğüm hitap bi' de dert sanki tas kebap (Waow)

Time is money, fazla vaktim yok

F*ck a Opp, karşı tarafa, we bust them shots, eya

[Nakarat Kısmı]

Kafam duman, para dolu zulam

Shawty wat is je naam, traphouse benim yuvam

Oha (Oha), oha (Oha), oha (Oha), oha (Oha)

Yeni bi' şans, beş yüz elli avans

Bur'da secure the bag, işim gücüm finans

Oha (Oha), oha (Oha), oha (Oha), oha

[Kısım 2: Summer Cem]

Arka koltukta s**so

Benimki Benz seninkisi Daihatsu (Prr)

Summer Cem arabesk, Baba, wie Mahsun (Oha)

Baby, I got you à la turca like Aksum (Yeah, yeah)

Das hier sind Big Moves und keine Bitch Moves

Babam derdi hep "Kafayı yemiş bu (Haha)

Lan oğlum git artık kendine iş bul"

Ama Mercedes'imizi ödeyen iş bu

Dom Périginon, papi, yoksa viski

Mix that shit up, çünkü votka bitti

Hayatımız film olmuş Walter Disney

Şaka maka yok, bruder, mesele ciddi

Sağımdaki Tiff', solumdakisi Britney

[Nakarat Kısmı]

Kafam duman, para dolu zulam

Shawty wat is je naam, traphouse benim yuvam

Oha (Oha), oha (Oha), oha (Oha), oha (Oha)

Yeni bi' şans, beş yüz elli avans

Bur'da secure the bag, işim gücüm finans

Oha (Oha), oha (Oha), oha (Oha), oha