Sümeyye Boyacı Dünya Paralimpik Yüzme Şampiyonası'nda gümüş madalya kazandı
Dünya Paralimpik Yüzme Şampiyonası finalinde kadınlarda Sümeyye Boyacı dünya ikincisi oldu. 16 yaşındaki milli yüzücü 44.74'lük derecesiyle çok az farkla birincinin arkasında kalarak gümüş madalya kazandı.
15.09.2019 12:15
Dünya Paralimpik Yüzme Şampiyonası finalinde kadınlarda Sümeyye Boyacı dünya ikincisi oldu.
16 yaşındaki milli yüzücü 44.74'lük derecesiyle çok az farkla birincinin arkasında kalarak gümüş madalya kazandı. Euronews.com'da Görüntüle
Kaynak: Euronews.com