Sümeyye Boyacı Dünya Paralimpik Yüzme Şampiyonası'nda gümüş madalya kazandı

Sümeyye Boyacı Dünya Paralimpik Yüzme Şampiyonası'nda gümüş madalya kazandı

Dünya Paralimpik Yüzme Şampiyonası finalinde kadınlarda Sümeyye Boyacı dünya ikincisi oldu. 16 yaşındaki milli yüzücü 44.74'lük derecesiyle çok az farkla birincinin arkasında kalarak gümüş madalya kazandı.

15.09.2019 12:15
Sümeyye Boyacı Dünya Paralimpik Yüzme Şampiyonası'nda gümüş madalya kazandı

Dünya Paralimpik Yüzme Şampiyonası finalinde kadınlarda Sümeyye Boyacı dünya ikincisi oldu.


16 yaşındaki milli yüzücü 44.74'lük derecesiyle çok az farkla birincinin arkasında kalarak gümüş madalya kazandı. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et