Sümeyra Koç kimdir? Sümeyra Koç kaç yaşında?

Bir Zamanlar Kıbrıs dizisinde rol almaya başlayan Sümeyra Koç, dizide Sandy karakteri ile karşımıza çıkıyor. Kurt Seyit ve Şura, Şevkat Yerimdar gibi projelerde de yer almış olan Sümeyra Koç'un hayatı ve kariyeri merak ediliyor. Peki, Sümeyra Koç kimdir? Sümeyra Koç kaç yaşında? Sümeyra Koç'a dair bilinenleri sizin için derledik. Detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.