Sümeyra Koç kimdir? Sümeyra Koç kaç yaşında?
Bir Zamanlar Kıbrıs dizisinde rol almaya başlayan Sümeyra Koç, dizide Sandy karakteri ile karşımıza çıkıyor. Kurt Seyit ve Şura, Şevkat Yerimdar gibi projelerde de yer almış olan Sümeyra Koç'un hayatı ve kariyeri merak ediliyor. Peki, Sümeyra Koç kimdir? Sümeyra Koç kaç yaşında? Sümeyra Koç'a dair bilinenleri sizin için derledik. Detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.
Bir Zamanlar Kıbrıs dizisinde rol almaya başlayanSümeyra Koç, dizide Sandy karakteri ile karşımıza çıkıyor. Kurt Seyit ve Şura, Şevkat Yerimdar gibi projelerde de yer almış olan Sümeyra Koç'un hayatı ve kariyeri merak ediliyor. Peki, Sümeyra Koç kimdir? Sümeyra Koç kaç yaşında? Sümeyra Koç'a dair bilinenleri sizin için derledik. Detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.
SÜMEYRA KOÇ KİMDİR?
Sümeyra Koç, 27 Şubat 1987 tarihinde İstanbul'da doğan Türk dizi ve sinema oyuncusudur.
Sümeyra Koç, 27 Şubat 1987'de İstanbul'da doğdu. Ailesi Yugoslavya göçmeni, annesi Sırbistan göçmeni, babası ise Karadağ göçmenidir. Lise eğitiminden sonra üniversite sınavına girdi ve İstanbul Bilgi Üniversitesi Halkla İlişkiler bölümünü kazandı. Üniversite öğreniminin son yılında öğrenci değişim programları sayesinde Avrupa Üniversitesi'nde eğitim aldı.
Kariyeri
Üniversite eğitiminden sonra Türkiye'ye döndüğünde Craft Oyunculuk Atölyesi'nde ve Sadri Alışık Kültür Merkezi'nde oyunculuk eğitimi aldı. İlk oyunculuk deneyimini, Galip Derviş dizisinde Dilek karakterini canlandırarak yaşadı.
2013 yılında vizyona giren Şevkat Yerimdar adlı filmde rol aldı. 2013 yılında yayımlanan Sana Bir Sır Vereceğim adlı dizide Duru karakterini, Kurt Seyit ve Şura (dizi) adlı dizide ise Havva karakterini canlandırmıştır. Daha sonra Otel Divane adlı televizyon programında Pervin karakterini, Günebakan adlı dizide ise Günce karakterini canlandırmıştır.
2015 yılında yayımlanan Kara Kutu adlı dizide ve Saruhan adlı filmde Zeynep karakterini canlandırmıştır. 2017 yılında yayımlanan Fazilet Hanım ve Kızları adlı dizide Farah karakterini canlandırarak geniş kitleler tarafından tanındı.
SÜMEYRA KOÇ KAÇ YAŞINDA?
Sümeyra Koç 1987 doğumlu olup 34 yaşındadır.