Sümer Ezgü kimdir? İbo Show konuğu Sümer Ezgü kaç yaşında ve nereli?

Sümer Ezgü kimdir? İbo Show konuğu Sümer Ezgü kaç yaşında ve nereli? sorularının yanıtları merak ediliyor. İBO Show'un 27 Mart konuklarından biri olan Melihat Gülses araştırılıyor. İşte Sümer Ezgü hayatı ve biyografisi

Star TV ekranlarında 9 yıl aradan sonra yayınlanan İBO Show her hafta Cumartesi akşamları birbirinden renkli isimlerle seyirci karşısına çıkmaya devam ediyor. İBO Show'un yeni bölüm konuklarından biri olan Sümer Ezgü'nün hayatı programın takipçileri tarafından araştırılıyor. Sümer Ezgü kimdir? İbo Show konuğu Sümer Ezgü kaç yaşında ve nereli? İşte Sümer Ezgü ayatı ve biyografisi

İBO SHOW KONUĞU SÜMER EZGÜ KİMDİR?

1960 Burdur doğumlu olan 61 yaşında olan sanatçı Sümer Ezgü'nün anneannesi Selanikli Çerkes, dedesi ise aslen Burdur'ludur. Babası Trabzon doğumlu olan Sümer Ezgü köken olarak aslen Burdur'ludur ve 1960 senesinde Burdur'da doğmuştur. Burdur Lisesi ve Ankara 19 Mayıs Gençlik ve Spor Akademisi mezunu olan Sümer Ezgü, profesyonel müzik kariyerine 1981 senesinde TRT'de ses sanatçılığı yaparak başlamıştır. 1990 senesinde "İlvanlım" türküsüyle yılın derlemesi ödülüne sahip olan Sümer Ezgü, "Anadolu'dan Geldik" ve "Ege, Toros, Yörük, Türkmen Türküleri" gibi başarılı albümlere imza atmıştır."Bedirik", "Yaban Gülü", "Şeker Almaya Geldim", "Sanatçıya Sitem", "Nazar Değmesin", "Alına da Gülüne" ve "Sevdan" şarkılarıyla halk müziğine önemli katkılarda bulunmuş ve 2014 senesinde "Electro Türkü House" adlı albümü piyasaya çıkmıştır.

İstanbul'un karmaşasından bıkan usta sanatçı, geçtiğimiz senelerde Antalya'ya yerleşmiş ve hayatını Antalya'da devam ettirmektedir. Son olarak Antalya'da bir sanat akademisi açmıştır.

SÜMER EZGÜ EVLİLİKLERİ

Sümer Ezgü, 1987 senesinde ünlü sunucu Serap Ezgü (Paköz) ile evlenmiş bu evliliğinden Ceren isminde bir kızı mevcuttur. Fakat evlilikleri 2000 senesinde son bulmuştur. İkinci evliliğini ise 1978 doğumlu Müjdat Gezen Sanat Merkezinde eğitim görmüş olan tiyatrocu Gülay Ezgü ile gerçekleştirmiştir. Bu evliliğinden Ozan ve Yaman isimlerini verdikleri iki erkek çocukları olmuştur.

SÜMER EZGÜ ALBÜMLERİ

Hakiki Angara Havaları

Esen Yeller

Bir Sevdadır Türküler

Electro Türkü House

1991 - Esen Yeller

2004 – Anadolu'dan Geldik

2018 - Ayhani Türküleri