Sümbül Efendi Tekkesi'nde aşure etkinliği
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Sümbül Efendi Tekkesi'nde aşure etkinliği

İnsan ve İrfan Vakfı tarafından aşure kaynatma geleneği yeniden canlandırıldı.

28.08.2020 15:31 | Son Güncelleme: 28.08.2020 15:37

İnsan ve İrfan Vakfı tarafından aşure kaynatma geleneği yeniden canlandırıldı.

Fatih'teki Sümbül Efendi Tekkesi'nde cuma namazı öncesinde gerçekleşen etkinliğe ilişkin AA muhabirine bilgi veren İnsan ve İrfan Vakfı Mütevelli Heyet Başkanı M. Fatih Çıtlak, "İstanbul'da ilk aşure İstanbul sur içerisinde burada yapılıyormuş. İstanbul fethinden sonra da bu adet devam etmiş. Bizler de aşure tarifi, okunan dua ve zikriyle, en aşağı 350 senelik bir adeti ihya ediyoruz." dedi.

Çıtlak, şunları kaydetti:

"Aynı dertlerde buluşan toplumlar millet olmayı ve beraber olmayı da başarıyorlar. Muharrem bize bunu anlatıyor. Dertlerimiz ortak olsun. Böyle dertli ve feci hadiseler yaşasak da biz muhabbet tohumunu ekmeye devam edeceğiz. Muhabbetle var olmak için Muharrem ayı bizim için çok önemlidir. Aşureye örneğin tuz ve şeker hepsi beraber katılır. Denir ki; 'İşte buyuz. Bu topraklarda beraberiz. Sen farklı ben farklı gibi görünüyor olabiliriz ama gel...Aynı noktada aynı muhabbet ateşinde pişelim. Tadımız, tuzumuz beraberlikte olacak'. Bugün de 3,5-4 tona yakın aşure pişirilecek."

Pandemi sürecinde hijyen kurallarına önem verdiklerini belirten Çıtlak, aşurelerin yarın dağıtılacağını sözlerine ekledi.

Sümbül Efendi Tekkesi'nde aşure etkinliği

Kaynak: AA

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