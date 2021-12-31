Suluova MYO öğrencilerinden laktozsuz süt projesi

Ondokuz Mayıs Üniversitesi Proje Pazarı ve Ar-Ge Buluşmaları'na, Amasya Üniversitesi Suluova Meslek Yüksekokulu (MYO) Gıda İşleme Bölümü ve Gıda Teknolojisi Programı öğrencileri, "Stevia Otu ile Tatlandırılmış Meyve Aromalı Laktozsuz Süt" projesi ile katıldı.

Suluova MYO öğrencileri Mehmethan Demir, Eren Ekinci, Canan Aydemir, Hatice Sena Coşkun, Abdurrahman Altuntaş ve Semanur Gür, Ondokuz Mayıs Üniversitesinde gerçekleştirilen törende projelerini tanıttı.

Proje katılımcılarından Canan Aydemir, "Projeyle rafine şeker ikamesi olarak sıfır kalorili stevia otunun kullanılması sayesinde sindirim kolaylığı sağlanıyor. Laktoz hassasiyeti yaşayanlar dışında herkesin rahatlıkla tüketeceği aromalı bir içecek elde edilmekte." dedi.

Suluova MYO öğrencilerinin projesi, yarışmaya katılan projeler arasında ilk 10'a girerek sunum yapmaya hak kazandı.

AA / Seyfullah Uzun - Son Dakika Haberleri

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