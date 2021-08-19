Suluova Kaymakamı Şen, yaz Kur'an kurslarını ziyaret etti
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Suluova Kaymakamı Şen, yaz Kur'an kurslarını ziyaret etti

Suluova Kaymakamı Şen, yaz Kur'an kurslarını ziyaret etti
Anadolu Ajansı / Seyfullah Uzun - Haberler | Güncel

Suluova Kaymakamı Abdullah Şen, yaz Kur'an kurslarını ziyaret ederek öğrencilere Kur'an-ı Kerim ve Hz. Muhammed'in hayatı konulu kitaplar hediye etti.

Suluova Kaymakamı Abdullah Şen, yaz Kur'an kurslarını ziyaret ederek öğrencilere Kur'an-ı Kerim ve Hz. Muhammed'in hayatı konulu kitaplar hediye etti.

Şen, Hacı Emine Zennun Kur'an Kursu, İlim Yayma Süleyman Karagöz Kız Kur'an Kursu ile Şehzade Elif Kur'an Kursu'nu ziyaret ederek, idarecilerden ve öğreticilerden bilgi aldı.

Yaz Kur'an kurslarında Kovid-19 tedbirlerinin de titizlikle uygulandığını, herhangi bir vaka olmadığını ifade eden Şen, kurslara katılan öğrenciler ile onlara destek veren din görevlileri ve velilere teşekkür etti.

İlçe Müftüsü Sıtkı Kaya da yaz Kur'an kurslarında 2 bin 332 öğrencinin eğitim gördüğünü belirterek, "Yaz Kur'an kurslarında Kur'an-ı Kerim, temel dini bilgiler, peygamber efendimizin hayatı ile ahlak dersleri veriliyor. Aktivite olarak ise kurslar arası futbol maçları, cami veya kurs çevresinde piknik, voleybol ve bilgi yarışması gibi çeşitli etkinliklerin düzenleniyor." dedi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Seyfullah Uzun

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