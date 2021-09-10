Suluova Kaymakamı Şen, tarihi Derebaşalan Resul Dede Camii'ndeki restorasyon çalışmalarını inceledi - Haberler
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Suluova Kaymakamı Şen, tarihi Derebaşalan Resul Dede Camii'ndeki restorasyon çalışmalarını inceledi

AA / Seyfullah Uzun - Haberler | Güncel
Suluova Kaymakamı Şen, tarihi Derebaşalan Resul Dede Camii'ndeki restorasyon çalışmalarını inceledi

Suluova ilçesi Derebaşalan köyündeki tarihi Resul Dede Camii'nin restorasyonu için başlatılan çalışmalar sürüyor.

Suluova ilçesi Derebaşalan köyündeki tarihi Resul Dede Camii'nin restorasyonu için başlatılan çalışmalar sürüyor.

Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı tarafından desteklenen restorasyon çalışmalarını yerinde inceleyen Kaymakam Abdullah Şen, caminin bölgenin sayılı tarihi eserlerinden olduğunu söyledi.

Bu eserlerin insanlığın ortak mirası olduğunu belirten Şen, "Bu önemli projemiz ile dini değerlerimize, tarihimize ve ecdadımızın eserlerine sahip çıkarak yaşatılmasını sağlayacağız. Restorasyon ile aslı gibi koruyarak sosyal, kültürel ve turizm hayatına kazandırılıp gelecek nesiller için muhafaza ederek olduğu gibi aktaracağız." dedi.

Kaymakam Şen'e incelemede Kaymakamlık Yazı işleri Müdürü Adil Başara, Amasya İl Genel Meclis ve Suluova KÖYDES üyeleri Hasan Basri İnan, Recep Şen, Köy Muhtarı Muhittin Çakır, Cami Derneği Başkanı Enver Çağlar ile inşaat firması yetkilileri ve vatandaşlar da eşlik etti.

AA / Seyfullah Uzun - Son Dakika Haberleri
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Haber: Suluova Kaymakamı Şen, tarihi Derebaşalan Resul Dede Camii'ndeki restorasyon çalışmalarını inceledi - Haberler
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