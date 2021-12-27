Suluova'da Mevlana ve Yunus Emre'yi anma programı düzenlendi
AA / Seyfullah Uzun - Haberler | Kültür Sanat
Amasya Üniversitesi Suluova Meslek Yüksekokulu (MYO) tarafından, Mevlana ve Yunus Emre'yi anma programı yapıldı.
Amasya Üniversitesi Suluova Meslek Yüksekokulu (MYO) tarafından, Mevlana ve Yunus Emre'yi anma programı yapıldı.
Suluova MYO'da düzenlenen ve Alpaslan Yıldız'ın ney taksimi ile başlayan programda, musiki sanatçısı Ebu Bekir Atalay ilahiler seslendirdi.
Programda, şair ve yazar Kasım Alper Özdemir, semazenler eşliğinde şiirler okudu.
Etkinliğe, Suluova Kaymakamı Abdullah Şen, Amasya Üniversitesi Rektör yardımcıları Prof. Dr. Halil Apaydın ve Prof. Dr. Recep Kürkçü, Suluova Belediye Başkan Vekili Mustafa Çolak ve öğrenciler katıldı.
AA / Seyfullah Uzun - Son Dakika Haberleri
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