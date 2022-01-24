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Suluova'da kar temizleme çalışmaları sürüyor

Suluova'da kar temizleme çalışmaları sürüyor
AA / Seyfullah Uzun - Haberler | Güncel

Suluova ilçesinde kar yağışının ardından belediye ekipleri ilçede temizleme çalışmaları başlattı.

HİSARCIK, KÜTAHYA (AA) - Suluova ilçesinde kar yağışının ardından belediye ekipleri ilçede temizleme çalışmaları başlattı.

İlçede 2 gün önce başlayan kar, aralıklı olarak etkisini sürdürdü. Kar kalınlığı ilçe merkezinde yer yer 50 santimetreye ulaşırken, belediye fen işleri ekipleri ana cadde ve ara sokaklarda kar temizleme çalışmaları yürütüyor.

Belediye Başkanı Fatih Üçok, ekiplerin gece gündüz demeden çalıştıklarını söyledi.

Ekiplerin vatandaşların yoğun olduğu bölgelerde çalışmalarının yoğunlaştırdığını anlatan Üçok, şunları kaydetti:

"Ekiplerimiz kısa sürede yolları açtı, kar küreme ekibimiz ise şehir merkezinde vatandaşların yoğun kullandığı güzergahlardaki kaldırımları kardan temizlemeye aralıksız devam ediyor. Kış için tüm hazırlıklarımızı yapmıştık. Karın etkili olmasından sonra ekiplerimiz hemen harekete geçti. Karla mücadele sezonunu sorunsuz şekilde geçirmek için araç sayımızı artırdık. İş makinelerimiz ve karla mücadele ekiplerimiz 7 gün 24 saat esasına göre teyakkuzda bekliyor. Bu sabah erken saatlerden itibaren kentin dört bir yanında cadde, sokak ve kaldırımların temizliğine başlandı."

Karla mücadele çalışmaları boyunca vatandaşların desteğine ihtiyaç duyduklarını aktaran Üçok, araçların yol kenarına park edilmemesini istedi.

AA / Seyfullah Uzun - Son Dakika Haberleri

Fatih Üçok, Hisarcık, Suluova, kar, Güncel, Haber

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