Suluova'da içme suyu isale hattının yenilenmesi için çalışma başlatıldı
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Suluova'da içme suyu isale hattının yenilenmesi için çalışma başlatıldı

Suluova'da içme suyu isale hattının yenilenmesi için çalışma başlatıldı
Anadolu Ajansı / Seyfullah Uzun - Haberler | Güncel

Suluova Belediye Başkanı Fatih Üçok, İller Bankasının 22 milyon 559 bin liralık katkısıyla Havza Eymir içme suyu isale hattının yenilenmesi için çalışmaların başladığını bildirdi.

Suluova Belediye Başkanı Fatih Üçok, İller Bankasının 22 milyon 559 bin liralık katkısıyla Havza Eymir içme suyu isale hattının yenilenmesi için çalışmaların başladığını bildirdi.

Üçok, yaptığı açıklamada, Suluova'nın en önemli problemlerinden biri olan içme suyu sorununa kalıcı çözüm oluşturmak amacıyla çalışmalarını titizlikle sürdüklerini söyledi.

Daha önce Köseoğlu köyündeki su kaynağını ilçeye ulaştırmak için çalışma yaptıklarını anlatan Üçok, "Suluova'mız daha sağlıklı suya kavuşsun diye İller Bankası finansmanı ile Havza Eymir içme suyu isale hattının yenilenmesi için ihale aşamasını geçtiğimiz günlerde tamamlamıştık. Yüklenici firma çalışmalarına başladı. 550 günde teslim edilecek ihalemizin toplam bedeli 22 milyon 559 bin liradır. Rabbim çalışmalarımızı muvaffak eylesin." ifadelerini kullandı.

Suluova'da içme suyu isale hattının yenilenmesi için çalışma başlatıldı
Suluova'da içme suyu isale hattının yenilenmesi için çalışma başlatıldı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Seyfullah Uzun

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