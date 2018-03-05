Suluova'da Esnaf Odası Seçimleri

Suluova Esnaf ve Sanatkarlar Odası seçimi yapıldı.

Öğretmenevi salonunda yapılan seçim, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.



575 oyun kullanıldığı seçimlerde 3 oy geçersiz sayılırken Ömer Karsavul 285 oy, Şerif Güngör 172 ve Nevzat Şahin ise 115 oy aldı.

Başkan olarak seçilen Karsavul, yaptığı konuşmada, her zaman esnaf ve sanatkarın yanında olacağını, ilçe ticaret hayatına kazanımlar sunmak adına ekibi ile birlikte çalışacaklarını söyledi.